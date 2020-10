Coronavirus, salta il Campionato Nazionale Pizza Doc previsto per il 9 e 10 novembre.

L’evento internazionale che mette al centro l’arte della pizza e soprattutto i pizzaioli è stato annullato a causa delle restrizioni previste per l’emergenza Covid-19.

La settima edizione del Campionato Nazionale Pizza DOC doveva tenersi lunedì 9 e martedì 10 novembre al Consorzio di Bonifica del Sarno di Nocera Inferiore, sito in via Atzori, organizzata come sempre dalla società “Giaccoli & partners” e patrocinata dalla Regione Campania, Provincia di Salerno, Comune di Nocera Inferiore, da ConfCommercio Campania, Anicav e da molteplici associazioni di pizzaioli di tutto il territorio nazionale.

Un evento che aveva già registrato oltre 150 iscrizioni da tutta Europa.

“A causa degli aumenti dei contagi da Covid-19, abbiamo deciso di 𝐚𝐧𝐧𝐮𝐥𝐥𝐚𝐫𝐞 l’edizione 2020 del 𝐂𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧𝐚𝐭𝐨 𝐍𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐏𝐢𝐳𝐳𝐚 𝐃𝐎𝐂 prevista per il 9/10 novembre. Ci abbiamo sperato e lavorato fino ad oggi affinchè si potesse svolgere la 7° edizione del 𝗖𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻𝗮𝘁𝗼 ma purtroppo non ci sono le condizioni per continuare nell’organizzazione” ha affermato Antonio Giaccoli, creatore del Campionato e presidente della Accademia Nazionale Pizza DOC.

“Grazie a tutti i 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐨𝐫𝐫𝐞𝐧𝐭𝐢 che avevano già provveduto ad iscriversi, alle 𝐚𝐳𝐢𝐞𝐧𝐝𝐞 che avevano confermato la loro partecipazione, ai 𝐯𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢 accreditati. Questi attestati di stima, questa voglia di partecipare e di esserci sono la cosa più bella perchè significa che negli anni abbiamo seminato bene. Grazie allo 𝐒𝐓𝐀𝐅𝐅 che da 6 mesi lavora al progetto. Ci abbiamo sperato ma purtroppo le condizioni per realizzare un evento che possa creare momenti di condivisione, unione, passione e divertimento sono venuti meno”.

Testa già al 2021 quando, pandemia permettendo, si celebrerà la settima edizione del Campionato Nazionale Pizza DOC. “Questo è solo un 𝐚𝐫𝐫𝐢𝐯𝐞𝐝𝐞𝐫𝐜𝐢, ovviamente. Tutto rinviato al 𝟐𝟎𝟐𝟏. A breve vi comunicheremo una bellissima novità, non vi lasceremo soli. 𝑮𝒓𝒂𝒛𝒊𝒆 𝒅𝒊 𝒄𝒖𝒐𝒓𝒆 𝒂 𝒕𝒖𝒕𝒕𝒊 𝑽𝑶𝑰”

Per maggiori informazioni:

www.facebook.com/campionatopizzadoc

www.campionatonazionalepizzadoc.it

081.5141416 – 339.5688563

info@giaccoli.it