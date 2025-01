Tu 2.0, venerdì 31 al Teatro delle Arti

Prenderà il via venerdì 31 gennaio alle ore 21:00 al Teatro delle Arti di Salerno la rassegna “Fo Teatro”, curata da Antonello Ronga e Chiara Natella, con tre appuntamenti dedicati al teatro d’innovazione. Ad aprire la programmazione sarà lo spettacolo “Tu 2.0”, proposto dalla compagnia Artenauta Teatro.

Lo spettacolo, scritto e diretto da Simona Tortora, con l’aiuto alla regia di Luigi Fortino e l’aiuto alla drammaturgia di Maria Luisa Rescigno, offre una riflessione originale e provocatoria sulla comunicazione umana e la sua evoluzione.

Se Stanley Kubrick in 2001: Odissea nello spazio ha raccontato l’origine dell’umanità attraverso il Monolite, “Tu 2.0” parte dal pronome di seconda persona singolare, TU, come chiave di trasformazione delle scimmie in esseri umani. Ma questa apparente conquista si trasforma ben presto in un viaggio tra paradossi e contraddizioni dell’incomunicabilità contemporanea.

Sul palco, una carrellata di personaggi grotteschi e surreali anima un talk show fuori dal tempo e dalla storia, in cui il linguaggio e i rapporti umani vengono messi alla prova, riflettendo sulle dinamiche della società attuale. Tra risate e spunti di riflessione, lo spettacolo si muove tra comicità e critica sociale, restituendo al pubblico uno specchio ironico dei tempi che viviamo.

Un’occasione imperdibile per gli amanti del teatro che vogliono lasciarsi coinvolgere da uno spettacolo innovativo, capace di unire leggerezza e profondità, comicità e riflessione.

L’appuntamento con “Tu 2.0” è fissato per venerdì 31 gennaio alle ore 21:00 al Teatro delle Arti di Salerno. Per informazioni e prenotazioni è possibile ci si può rivolgere al botteghino del teatro Delle Arti di Salerno aperto tutti i giorni dalle ore 17 alle ore 21.