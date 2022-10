Trasformazione digitale e finanza agevolata: Ulysses Consulting e Kynetic in partnership

La trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi si pone sempre più come processo imprescindibile di crescita sia che si tratti di piccole, medie o grandi imprese. Indispensabile è affidarsi ad aziende che sappiano coniugare lo sviluppare del proprio business grazie alla finanza agevolata e l’esigenza di concretizzare progetti digitali che siano solide fondamenta per affrontare le sfide attuali e future.

Nasce da questi presupposti la partnership tra Ulysses Consulting, realtà attiva nel mondo della consulenza per il settore pubblico e privato e Kynetic, storica agenzia digitale salernitana.

La trasformazione digitale è un processo molto ampio – afferma Massimiliano Consiglio, Ceo di Kynetic – che riguarda cambiamenti profondi e sostanziali per le aziende e che coinvolgono insieme aspetti quali la tecnologia, ma anche la cultura e il marketing.

È un errore assimilarla, come spesso vedo fare, alla semplice digitalizzazione oppure ad un’azione di innovazione tecnologica che spesso si esaurisce nell’adozione di una piattaforma informatica o nell’ammodernamento dell’hardware aziendale.

La trasformazione digitale è invece un cambiamento a 360 gradi che deve produrre un’accelerazione delle performance aziendali non semplicemente l’adozione di software o hardware che seppur importanti se non adeguatamente inseriti in una strategia più ampia di innovazione non produrranno che scarsi e deludenti effetti.

Trasformazione digitale: perché rivolgersi ad esperti che si occupano di finanza agevolata

La consulenza sulla finanza agevolata è uno strumento dalle enormi potenzialità, oggi indispensabile alle imprese per ottenere finanziamenti in grado non solo di migliorare i processi ma molto spesso di dare concretezza ad idee di business.

Solo esperti specializzati in finanza agevolata possono fattivamente aiutare le aziende a reperire le risorse finanziarie per la trasformazione digitale e per l’innovazione tecnologica.

Non è infatti assolutamente semplice trovare le informazioni necessarie e le giuste opportunità per ottenere contributi a fondo perduto.

Grazie alla finanza agevolata un’azienda può accelerare sicuramente i processi di trasformazione digitale ed innovazione tecnologica, ma come è stato spiegato il cambiamento deve però essere strutturato in modo tale da abbracciare ogni aspetto del business, dalla produzione alla distribuzione, dalla contabilità al marketing, passando per il customer care.

Per essere effettivamente competitive, le aziende devono dunque reinventarsi, rivoluzionando i tradizionali paradigmi.

Noi di Ulysses Consulting insieme a Kynetic, storica agenzia digitale di Salerno, riusciamo a pianificare progetti di finanza agevolata che effettivamente riescono a produrre miglioramenti significativi nelle performance aziendali e molto spesso a concretizzare quelle che sono ‘idee di business’ spesso non realizzabili proprio per la mancanza di consulenti esperti ed abituati a lavorare su progetti complessi ed innovativi.

Per dare visibilità alle tantissime opportunità di finanza agevolata, non solo per la trasformazione digitale, abbiamo accolto con grande entusiasmo la richiesta della GazzettadiSalerno.it di curare una piccola rubrica all’interno del quotidiano on line che dia notizie sulle opportunità in corso.

Dai prossimi giorni e in modo continuativo verranno pubblicati i bandi di finanziamenti a fondo perduto o con tassi agevolati che i vari attori prevedono per le aziende.