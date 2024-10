Torna il Salerno Boat Show a Marina d’Arechi

Tutto pronto per l’ottava edizione del Salerno Boat Show, che si svolgerà a Marina d’Arechi dall’1 al 5 novembre 2024, con apertura gratuita al pubblico tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00.

Venerdì 1 novembre alle ore 11.00 è prevista la cerimonia di inaugurazione alla presenza del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e del presidente nazionale di Confindustria Nautica Saverio Cecchi.

Saranno 140 gli espositori, 150 i marchi rappresentati e 230 le imbarcazioni in esposizione, consolidando il costante trend di crescita della manifestazione.

Anche in questa edizione si presenta molto articolata l’offerta nei vari segmenti della navigazione:

104 imbarcazioni a motore

78 gommoni

9 gozzi

39 imbarcazioni a vela di cui 11 catamarani

Due le barche regine: un Azimut di 24 metri ed un Ferretti di 33 metri.

L’evento, inserito nella rete dei saloni nautici italiani patrocinati da Confindustria Nautica, si preannuncia come una vera e propria festa del mare, grazie alla presenza di convegni di approfondimento, musica live tutti i pomeriggi, numerosi punti food ed eventi speciali.

Tra questi spicca il 1° Trofeo velico Salerno Boat Show di domenica 3 novembre, tappa di apertura del 43° Campionato invernale di vela d’altura del Golfo di Salerno.

Due i principali appuntamenti convegnistici in programma.

Lunedì 4 novembre alle ore 11.00 il seminario “IL MARE E LO SVILUPPO SOSTENIBILE: CONIUGARE LA BLUE ECONOMY CON LA PROTEZIONE E LA TUTELA DELL’AMBIENTE” a cura di FAI Campania. A chiudere l’evento martedì 5 novembre alle 11.00 il convegno “BLUE FORUM: IL VALORE DELL’ECONOMIA DEL MARE DELLA CAMPANIA” che metterà in luce i dati regionali del XII Rapporto nazionale sull’economia del mare a cura di OsserMare e Assonautica Italiana.

“Il Salerno Boat Show” – ha sottolineato il presidente di Marina d’Arechi Agostino Gallozzi – “si conferma un appuntamento importante per gli appassionati della nautica, che trovano nello scenario di Marina d’Arechi il contesto ideale per provare la propria imbarcazione. Lo stesso scenario premiato anche da una crescita di oltre il 10% in ogni segmento, compresa la cantieristica. Particolarmente interessante l’incremento degli approdi di imbarcazioni in transito e cioè di turisti diportisti che scelgono Marina d’Arechi e Salerno quale tappa della propria crociera estiva. Ad oggi nel 2024 abbiamo registrato il record di 950 approdi – di cui circa il 50% di Mega Yachts – rispetto agli 850 del 2023 e i 770 del 2022, con una crescita nel biennio di circa il 22%”.

L’immagine dell’8° Salerno Boat Show è ispirata nuovamente dalle peculiarità culturali, storiche e artistiche del territorio salernitano.

Protagoniste di questa edizione sono le torri costiere che punteggiano gran parte delle coste dell’Italia meridionale, un tempo fondamentali per la difesa, l’avvistamento e la comunicazione tra il XVI e il XVII secolo per contrastare le frequenti incursioni saracene e corsare.

Queste torri sono ancora oggi importanti punti di riferimento per chi va per mare e sono perfettamente integrate nei territori che le ospitano, dando in alcuni casi il nome a molti luoghi. Lungo le coste salernitane se ne contano almeno cinquantasette.

Nell’immagine dell’ottava edizione del Salerno Boat Show, una torre costiera si riflette in quella di un porto turistico, simboleggiando un ponte tra le epoche che arriva fino ai giorni nostri, a testimonianza della centralità del mare e della navigazione nella nostra cultura e quotidianità.