Telemomò di e con Andrea Cosentino, giovedì 15 al Teatro Centro Sociale di Pagani.

Telemomò è la prima televisione a filiera corta, autarchica, ecologica e interattiva.

É il disvelamento esilarante della povertà del linguaggio televisivo che viene mimato attraverso la povertà materiale di un teatrino d’animazione artigianale; un cavalletto sul quale è fissata la cornice bucata di un televisore, dentro cui si affacciano primi piani reali e bambole di plastica, mezzibusti televisivi fatti di barbie senza gambe, e ancora parrucche, giocattoli, pezzi di corpo e brandelli di oggetti.

Telemomò è anche il pulpito dal quale lanciare improbabili proclami politici e surreali analisi sociologiche; il definitivo rovesciamento della televisione, che da piazza virtuale, invade e colonizza il telespettatore ridotto a individuo passivo impossibilitato a interagire.

Se la televisione ha fatto l’Italia di oggi, di lì si dovrà passare per disfarla. Orario: 20,45 Per info: www.casababylon.it TEATRO CENTRO SOCIALE

Giovedì 15 dicembre 2022

TELEMOMÒ di e con Andrea Cosentino produzione ALDES, Pierfrancesco Pisani (2007)

con il sostegno di MIBAC – Direzione Generale per lo spettacolo dal vivo, REGIONE TOSCANA / Sistema Regionale dello Spettacolo Durata: 1 ora e 10 minuti (atto unico)