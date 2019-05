Pangea – Lo spirito dei continenti, venerdì 24 al Teatro Augusteo.

Venerdì 24 Maggio, alle 20:00, al Teatro Augusteo Salerno andrà in scena “Pangea – Lo spirito dei continenti”. La Compagnia delle Storie presenta il suo primo spettacolo al termine di un’idea progettuale indetta dal CSV di Salerno e promossa dalle associazioni “Sorriso A Ritmo”, “Insieme” e “Humus Onlus”.

La conferenza stampa di presentazione si terrà martedì 21 Maggio alle ore 11:00 nella Sala del Gonfalone di Palazzo di Città. Interverranno: il sindaco Vincenzo Napoli, Gaetana Falcone (assessore alle Pari Opportunità), Simona Totaro per l’associazione “Ballando per le Strade”, Angelina Grassi per l’associazione “Kami no Kan Dojo”, Silvana Noschese (direttrice dei cori Calicanto voci giovanili e voci bianche), Igino Vicinanza del gruppo Utungo Tabasamu, Alessio Coppola per l’associazione “Sorriso a Ritmo”, Francesco Iandiorio per l’associazione “Insieme” e Lauretta Laureti per l’associazione “Humus Onlus”.

LO SPETTACOLO. “Pangea – Lo spirito dei continenti” mette al centro la danza, la musica e il canto. L’evento vedrà la partecipazione anche di vari gruppi della scena nazionale e internazionale: gli Utungo Tabasamu, Ballando per le Strade, il coro Calicanto formato da voci giovanili e voci bianche e Kodama Shinkyo dell’associazione Kami no Kan – Centro per le arti Tradizionali e gruppo specializzato in arti giapponesi.

L’ingresso è su invito.

Per maggiori informazioni contattare il 379 1627665 oppure mandare un’email a associazione.sorrisoaritmo@gmail.com