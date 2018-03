Volleyball Nations League, presentazione martedì 20 al Comune di Eboli.

Sarà presentata ufficialmente martedì 20 marzo alle ore 11 presso l’Aula Consiliare del Comune di Eboli, la Pool della Volleyball Nations League femminile in programma al PalaSele di Eboli dal 12 al 14 giugno. Alla presenza del primo cittadino di Eboli, Massimo Cariello, del presidente della Fipav, Pietro Bruno Cattaneo, del consigliere federale campano, Guido Pasciari, del presidente del C.R. della Fipav Campania, Ernesto Boccia, e del presidente del C.T. della Fipav Salerno, Massimo Pessolano, prenderà ufficialmente il via l’organizzazione di questo grande evento di volley internazionale. Tra poco meno di tre mesi la Campania, infatti, ospiterà le nazionali femminili di Italia, Brasile, Belgio e Thailandia nell’unica Pool italiana del 2018 della massima competizione internazionale.





