Olympic Salerno, tutto pronto per la partitissima con l’Honveed.

Entra nel vivo e nella fase decisiva il campionato della prima squadra dell’Olympic Salerno. I biancorossi, dopo il successo all’inglese sull’Intercampania, torneranno di scena al “Bolognese” di Capezzano dove renderanno visita all’Honveed Coperchia, capolista del torneo insieme alla Sporting Audax. Cinque i punti che separano i biancorossi salernitani da quelli coperchiesi che daranno vita sicuramente ad un confronto dai toni di categoria superiore. All’andata un guizzo dell’ex Avallone punì i colchoneros che vogliono riscattarsi e cavalcare l’onda dei nove risultati utili consecutivi. Mister De Sio in settimana ha torchiato i suoi, consapevole che saranno i dettagli a decidere partite delicate come queste: “Ogni gara ha una storia a sé – ha ribadito il tecnico – Affrontiamo una squadra costruita per primeggiare ma la posta in palio non deve distoglierci da quel che è il nostro gioco ed il nostro obiettivo. Sicuramente dobbiamo raddoppiare gli sforzi e la concentrazione in fase difensiva, l’Honveed ha elementi in grado di inventare giocate dal nulla, dobbiamo essere bravi nell’impedirglielo ed essere lucidi in fase offensiva”. Il tecnico dei delfini dovrà fare a meno dello squalificato Bosco e dei soliti lungodegenti ma recupera Amato, assente sabato scorso. Come al solito folta la schiera di ex soprattutto sul fronte irnino con Iovane, Vigilante, Avallone, Basile, Festa e Trezza mentre Pederbelli è l’unico di casa Olympic. Arbitro dell’incontro sarà il sig. Gianmarco Saulino della sezione di Ercolano.

Fine settimana di spunti interessanti anche per le formazioni Under 16 e 14 dell’Olympic Salerno. Domenica toccherà sia all’Under 16 di Paolo Rossi che ospiterà al “Settembrino” di Fratte la Cilento Academy, affrontata sullo stesso sintetico lo scorso week-end dai Giovanissimi di Piccolo e Mogavero, impegnati invece nel vicino “De Gasperi” nel derby con la Millenium.

L’A.S.D. Olympic Salerno comunica inoltre che sono aperte le iscrizioni a tutti i corsi di scuola calcio per l’anno 2018-2019 per le categorie Piccoli Amici: nati dal 1/1/2011 al 31/12/2014, Pulcini: nati dall’ 1/1/2008 al 31/12/2010, Esordienti: nati dall’ 1/1/2006 al 31/12/2007, Under 14: nati dall’ 1/1/2005 al 31/12/2005, Under 16: nati dall’ 1/1/2003 al 31/12/2004. La durata del corso sarà di 9 mesi: 10 settembre 2018 – 7 giugno 2019. Gli allenamenti si svolgeranno presso il nuovo centro sportivo Casa Olympic, via Tiberio Claudio 50 c/o C.C.La Fabbrica – Salerno, “Tiki-Taka” campo di calcio a 5 coperto, via Wenner (Fratte), Salerno, campo sportivo “De Gasperi” quartiere Europa (Pastena) Salerno. Sarà disponibile il servizio minibus. Per ulteriori info rivolgersi al numero 3288090105 oppure consultare il sito internet www.olympicsalerno.it o inviare mail all’indirizzo info@olympicsalerno.it.