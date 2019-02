Olympic Salerno torna alla vittoria contro il San Vincenzo Unitis.

Torna immediatamente al successo l’Olympic Salerno. I biancorossi archiviano con un pratico 2-1 l’ostacolo San Vincenzo Unitis, riscattando il ko dell’andata e dando seguito alla striscia di risultati utili tra le mura amiche dopo il pari di Cava. Il match, preceduto come di consueto dal tradizionale cerimoniale fair-play caro al sodalizio di patron Pisapia, vede i biancorossi partire subito aggressivi con De Fato ma il primo acuto è targato Viviano con una conclusione alta sopra la traversa. La gara è vivace e piacevole, i padroni di casa minacciano la porta di Ingenito con Eugenio Condolucci mentre sul fronte opposto Cimmino fallisce la prima di due nitide occasioni da posizione favorevole.

I pipistrelli non sono rinunciatari ed è provvidenziale l’intervento di Albini su Granato per tenere inviolata la porta di Rossi. Al 31′ il vantaggio salernitano con Chiariello che si fa trovare pronto sul secondo palo, trasformando in oro il corner di Viviano. La reazione ospite è veemente ed è ancora Cimmino a sciupare malamente. Nel finale di tempo tambureggiante azione di Bosco meritevole di miglior sorte poi è D’Avino a mettere i brividi a capitan Rossi con un insidioso diagonale. Nella ripresa al primo affondo pareggia il San Vincenzo: fa tutto Alessandro Aprea che prima centra in pieno il palo poi viene steso da Contente e realizza il conseguente penalty. L’equilibrio dura poco ed è Chiariello, ancora lui, a guadagnarsi con mestiere il secondo calcio di rigore di giornata che il neoentrato Anastasio non sbaglia. Con il passare del tempo l’undici scafatese perde ritmo e l’Olympic resta padrona del campo, sfiorando il tris con Paraggio, al rientro dopo la squalifica, su assist di Anastasio e lo stesso Anastasio su cui è provvidenziale la deviazione di Ingenito. I ragazzi di De Sio possono, così, brindare ad altri tre punti che consolidano la quinta piazza e danno ulteriore convinzione in vista del prossimo trittico di partite tutte con squadre impelagate nella lotta per non retrocedere.

TABELLINO

OLYMPIC SALERNO: Rossi, Bosco (32′ st Malangone), D’Amico, Pifano F. (17′ st Paraggio), Albini, Trimarco, Chiariello, Contente P. (25′ st Condolucci A.), De Fato (44′ st De Simone), Viviano, Condolucci E. (5′ st Anastasio). A disposizione: D’Arienzo, Panella, Amato, Viscido. Allenatore: De Sio

SAN VINCENZO UNITIS: Ingenito, Iovane W. (1′ st Scarlato C.), Carotenuto (19′ st Sessa), Panariello (41′ st Coppola), Cirillo, Aprea C., D’Avino, Persico, Granato, Aprea A., Cimmino (15′ st Iovane A). A disposizione: D’Arco, Pastore, Carraturo, Somma, Malafronte. Allenatore: Troianiello

ARBITRO: Papa di Frattamaggiore

RETI: 31′ pt Chiariello, 6′ st rig. Aprea A. (SV), 17′ st rig. Anastasio

NOTE: Giornata soleggiata. Ammoniti Pifano F., Bosco, Contente P., Trimarco, De Fato (OS), Aprea A., Panariello, Ingenito, Cimmino, Sessa (SV).

L’A.S.D. Olympic Salerno comunica inoltre che sono aperte le iscrizioni a tutti i corsi di scuola calcio per l’anno 2018-2019 per le categorie Piccoli Amici: nati dal 1/1/2011 al 31/12/2014, Pulcini: nati dall’ 1/1/2008 al 31/12/2010, Esordienti: nati dall’ 1/1/2006 al 31/12/2007, Under 14: nati dall’ 1/1/2005 al 31/12/2005, Under 16: nati dall’ 1/1/2003 al 31/12/2004. La durata del corso sarà di 9 mesi: 10 settembre 2018 – 7 giugno 2019. Gli allenamenti si svolgeranno presso il nuovo centro sportivo Casa Olympic, via Tiberio Claudio 50 c/o C.C.La Fabbrica – Salerno, “Tiki-Taka” campo di calcio a 5 coperto, via Wenner (Fratte), Salerno, campo sportivo “De Gasperi” quartiere Europa (Pastena) Salerno. Sarà disponibile il servizio minibus. Per ulteriori info rivolgersi al numero 3288090105 oppure consultare il sito internet www.olympicsalerno.it o inviare mail all’indirizzo info@olympicsalerno.it.