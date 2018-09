Olympic Salerno, tesserato Lino Malangone. Proseguono le prime attività nella nuova Casa biancorossa.

E’ ripresa la marcia di avvicinamento al prossimo campionato di Prima Categoria per l’Olympic Salerno, in attesa di conoscere nell’arco delle prossime due settimane la collocazione gironale. Mister De Sio ed il suo qualificato staff tecnico stanno torchiando il gruppo, intervallando il lavoro atletico con sedute tecnico-tattiche e test amichevoli infrasettimanali come quello disputato contro la Pro Salerno, prossima a tornare sulla scena calcistica dilettantistica dalla Terza Categoria. Ancora ai box i lungodegenti Apicella, Buonomo e Viscido, è stato tenuto precauzionalmente a riposo il neo acquisto Claudio Scannapieco.

Intanto sul fronte mercato si registra un nuovo innesto: vestirà i colori biancorossi anche il difensore Pasquale Malangone, ai più noto come Lino.

L’approdo all’Olympic per il duttile centrale di Pontecagnano rappresenta una sorta di piccolo record, avendo indossato negli ultimi anni le maglie di tutte le società del capoluogo di Prima Categoria: Centro Storico (con vittoria della Coppa), Atletico Per Niente (con vittoria dei play-off) ed Audax Salerno prima di approdare al Giffoni Sei Casali con cui si è ripetuto con la conquista dei play-off: “L’ambiente Olympic non mi è per nulla nuovo – ha spiegato il calciatore cresciuto tra Paganese ed Ebolitana – Si è concretizzata la possibilità di sposare questo progetto e ritrovare amici storici non più da avversari ma finalmente da compagni di squadra. Quello che sta facendo la società dentro e fuori dal campo rappresenta un unicum nell’orbita salernitana, per i più piccoli ma anche per noi più grandi: c’è attenzione maniacale ai dettagli, voglia di non lasciare nulla al caso ma soprattutto una smisurata passione per il vessillo biancorosso con il delfino cucito sul petto”. Da profondo conoscitore della categoria, Malangone conclude: “Negli ultimi anni il campionato è stato spesso suddiviso in due/tre tronconi con corazzate costruite per la Promozione, quattro-cinque squadre a contendersi la zona play-off e poi altre che perdono di stimoli conquistata la salvezza ed altrettante che giocano per evitare retrocessione e play-out. Molto dipenderà come sempre dalla collocazione geografica ma una cosa è certa: il nostro gruppo è omogeneo, l’arrivo di Simone Viviano ci consentirà di innalzare ancor di più la già validissima base presente”.

Intanto è in pieno svolgimento l’attività della scuola calcio a Casa Olympic. Tra le attrazioni principali della nuova, innovativa, struttura tutta di marca biancorossa un campo calciotto e due campi calcio a 5 (coperti nei mesi invernali da un pallone pressostatico con ingresso diretto dagli spogliatoi) con tribune e posti a sedere. Aree di allenamento, riscaldamento e test atletici con zona attrezzi sportivi all’aperto riservata agli atleti dell’Olympic Salerno e agli utilizzatori del centro sportivo. Sala conferenza da 24 posti con tavolini e proiettore a cui si aggiungono uno store dedicato, la possibilità di noleggiare completini da calcio, servizio lavanderia e distributori automatici e la possibilità di acquisto video registrazione del match prescelto finanche in streaming.

L’A.S.D. Olympic Salerno comunica inoltre che sono aperte le iscrizioni a tutti i corsi di scuola calcio per l’anno 2018-2019 per le categorie Piccoli Amici: nati dal 1/1/2011 al 31/12/2014, Pulcini: nati dall’ 1/1/2008 al 31/12/2010, Esordienti: nati dall’ 1/1/2006 al 31/12/2007, Under 14: nati dall’ 1/1/2005 al 31/12/2005, Under 16: nati dall’ 1/1/2003 al 31/12/2004. La durata del corso sarà di 9 mesi: 10 settembre 2018 – 7 giugno 2019. Gli allenamenti si svolgeranno presso il nuovo centro sportivo Casa Olympic, via Tiberio Claudio 50 c/o C.C.La Fabbrica – Salerno, “Tiki-Taka” campo di calcio a 5 coperto, via Wenner (Fratte), Salerno, campo sportivo “De Gasperi” quartiere Europa (Pastena) Salerno. Sarà disponibile il servizio minibus. Per ulteriori info rivolgersi al numero 3288090105 oppure consultare il sito internet www.olympicsalerno.it o inviare mail all’indirizzo info@olympicsalerno.it.