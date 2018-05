Olympic Salerno, sconfitta in casa dall’Atletico Faiano.

Ancora un ko per l’Olympic Salerno che non riesce a ribaltare l’Atletico Faiano dopo un pirotecnico primo tempo. Umori diametralmente opposti per le due squadre alla vigilia del match, preceduto come di consueto dal tradizionale cerimoniale fair-play caro al sodalizio di patron Pisapia. Assetato di punti salvezza, l’undici picentino parte forte e minaccia subito la porta di Gargano con una conclusione di Mazza. Immediata la reazione locale con De Fato che non riesce ad indirizzare bene la sfera verso la porta difesa da Maresca. Al secondo affondo passano gli ospiti: angolo di Ascolese, deviazione fatale di Bosco e terzo tempo vincente di Mazza. Sulle ali dell’entusiasmo, gli ospiti continuano ad attaccare per chiudere i conti e trovano il raddoppio con Somma, lesto nell’approfittare di un errato disimpegno della retroguardia biancorossa e depositare in rete la sfera non trattenuta da Gargano. L’Olympic non ci sta a fare da comparsa e si riversa in avanti, accorciando subito le distanze con il tap-in di De Fato dopo la respinta di Maresca sulla conclusione di Amato. A ridosso del recupero spettacolare cavalcata dalla propria area di rigore di capitan Acquaviva che salta avversari in serie come birilli ed ai quindici metri cambia gioco per Amato che sfiora la traversa con la complicità dell’estremo difensore avversario. Nella ripresa il gioco si addormenta, complice anche il gran caldo. L’Atletico Faiano si fa vedere per l’ultima volta dalle parti di Gargano con Mingo poi è solo Olympic che reclamerà anche un rigore: D’Amico entra e fa il bello e cattivo tempo, aumentando i rimpianti per non averlo potuto impiegare per gran parte del torneo, cogliendo anche una clamorosa traversa poi ci provano Pederbelli e Fabio Pifano senza troppa convinzione. Finisce così con tre punti d’oro per i ragazzi del presidente Nappo e un altro pomeriggio incolore per i delfini, obbligati moralmente a dare il massimo nelle ultime tre giornate.

TABELLINO

OLYMPIC SALERNO: Gargano, Bosco, Marano S. (32′ st Pifano F.), Condolucci A. (40′ st Viscido A.), Acquaviva, Panella (22′ st Ragone), Amato, Contente P., De Fato, Condolucci E. (15′ st D’Amico), Pederbelli. A disposizione: Contente G., Apicella, De Simone. Allenatore: De Sio

ATLETICO FAIANO: Maresca, Ceresoli, Magazzeno, Mingo (35′ st Viscido G.), Ler, Ascolese, Ferrigno G. (40′ st Ben Nasr), Frasca, Somma, Mazza, Ferrigno A. A disposizione: Petrosino, Rinaldi. Allenatore: Romano

ARBITRO: Balzano di Torre Annunziata

RETI: 8′ pt Mazza, 14′ pt Somma, 41′ pt De Fato (OS)

NOTE: Giornata soleggiata. Ammoniti Acquaviva, Condolucci A. (OS), Magazzeno (AF). Espulso al 49′ st Pederbelli (OS) per somma di ammonizioni.

L’A.S.D. Olympic Salerno comunica inoltre che sono aperte le iscrizioni a tutti i corsi di scuola calcio per l’anno 2017-18 per le categorie Piccoli Amici per nati dal 1/1/2010 al 31/12/013, Pulcini: nati dall’ 1/1/2007 al 31/12/2009, Esordienti: nati dall’ 1/1/2005 al 31/12/2006, Giovanissimi: nati dall’ 1/1/2003 al 31/12/2004, Allievi: nati dall’ 1/1/2001 al 31/12/2002. Gli allenamenti si svolgeranno presso le seguenti strutture: “Centro Sociale” Via Vestuti, Quartiere Italia (Pastena) Salerno, “Tiki-Taka” campo di calcio a 5 coperto, via Wenner (Fratte), Salerno, campo sportivo “De Gasperi” quartiere Europa (Pastena) Salerno. Sarà disponibile il servizio minibus. La quale comprende: Tesseramento Figc, polizza assicurativa, visita medica con elettrocardiogramma, 2 completini e zainetto dell’Olympic Salerno, analisi posturale specialistica. Per ulteriori promo del decennale, scuola calcio portieri ed altre info sarà sufficiente rivolgersi al numero 3288090105 oppure consultare il sito internet www.olympicsalerno.it o inviare mail all’indirizzo info@olympicsalerno.it. La segreteria è aperta dal lunedi al venerdi dalle 16 alle 18 presso il Centro Sociale in via Vestuti, Quartiere Italia (Pastena) Salerno. L’Olympic Salerno comunica altresì il lancio del nuovo piano Marketing per la Stagione 2017/18 consultabile al seguente link http://www.olympicsalerno.it/partnership.php