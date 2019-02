Olympic Salerno, pari in casa della Valle Metelliana.

Termina senza vinti e vincitori uno dei tre big match della terza giornata di ritorno del girone E del campionato regionale di Prima Categoria. L’Olympic Salerno sfiora il colpaccio ed alla fine si accontenta dell’ottimo punto conquistato in quel di Pregiato con la Valle Metelliana. L’avvio di gara è favorevole ai biancorossi che al 4′ sono già avanti: calibrato calcio piazzato di Viviano con leggera deviazione della barriera e palla in fondo al sacco. Rabbiosa reazione dei padroni di casa che con Lamberti chiamano subito Rossi, nativo proprio di Cava de’Tirreni, al primo di una serie di grandi interventi. Al 12′ tegola per i colchoneros: capitan Acquaviva s’infortuna e lascia il campo ad Albini. Il forcing dei locali aumenta ed al 26′ Tortora perviene al pari, incuneandosi tra le maglie della difesa salernitana su imbeccata di Veneziano e freddando Rossi. L’estremo difensore ospite è poi decisivo nella reattiva risposta sul tentativo proprio di Veneziano. Di contro l’Olympic tenta la sortita individuale con Anastasio dalla distanza e si vede costretta al secondo cambio con Condolucci in luogo del claudicante Marco Pifano, fuori per problemi muscolari. Nella ripresa i ritmi restano elevati con l’undici cavese subito proiettato all’attacco: Bosco s’immola e salva provvidenzialmente sulla conclusione a colpo sicuro di Acanfora. I delfini non ci stanno e vanno vicinissimi al blitz con il neoentrato Condolucci che da posizione favorevole calcia troppo centralmente. Sul ribaltamento di fronte è miracoloso Rossi sull’inserimento di Cuomo. La girandola di cambi rallenta il gioco, le occasioni latitano ed il risultato di parità si protrarrà fino al triplice fischio.

TABELLINO

VALLE METELLIANA: De Marinis, Sarno, De Marino (1′ st Ferrara), Cuomo, Savino (38′ st Russo), Ferraioli, Tortora, De Biase, Acanfora, Veneziano, Lamberti (1′ st Romano). A disposizione: Borghese, Navas, Cirillo, Ruocco, Ventre, Monetta. Allenatore: Milite

OLYMPIC SALERNO: Rossi, Bosco (32′ st Malangone), D’Amico, Pifano F. (35′ st De Fato), Acquaviva (12′ pt Albini), Trimarco, Pifano M. (35′ pt Condolucci E.), Contente P., Chiariello, Viviano, Anastasio. A disposizione: D’Arienzo, Panella, Condolucci A., Viscido, Gatto. Allenatore: De Sio

ARBITRO: Vitiello di Torre Annunziata

RETI: 4′ pt Viviano (OS), 26′ pt Tortora

NOTE: Giornata variabile. Ammoniti Sarno, Savino, Lamberti, Romano (VM), Pifano F., Viviano (OS).

