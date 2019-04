Olympic Salerno, pari in casa del Lavorate.

Soltanto un pari, con qualche rimpianto, per l’Olympic Salerno nella trasferta con il Lavorate. La squadra di mister De Sio, in vantaggio di due reti, viene raggiunta nel finale dai padroni di casa. Dopo un iniziale fase di studio tra le due compagini, la miglior occasione della prima frazione capita sui piedi di Squillante, che da buona posizione però tira centrale tra le braccia di Salvatore Rossi. Pochi invece gli squilli da parte dei biancorossi. Nei secondi quarantacinque minuti meglio l’Olympic. Prima occasione per Chiariello, che dopo una grande azione si vede respingere la sua conclusione da Nasta. Pochi minuti dopo, esattamente al 6′ Paraggio viene steso in area di rigore. Dal dischetto capitan Acquaviva sigla il gol del vantaggio, nel giorno della sua gara numero 130 con la squadra salernitana (115 presenze in campionato, 4 ai play-off e 11 in Coppa). Al 19′ arriva il raddoppio con Chiariello, che dopo una triangolazione con Michele Amato supera nuovamente Nasta, per il due a zero. Quando ormai la gara sembra chiusa, ecco la reazione della Lavoratese, che prima con Gigi al 32′ e poi con D’Ambrosio al 38′ trova il pari sfruttando al meglio due piazzati. Nel finale da segnalare anche un’ occasione per Andrea Viscido, poco preciso sotto porta.

TABELLINO

LAVORATE: Nasta, Sabatino, De Biase, D’Ambrosio, Carotenuto, Esposito G., Squillante, Savino, Albero (13′ st Squitieri A.), Gigi, Giordano (15′ st Squitieri R.). A disposizione: Pascale, Cappuccio, Nunziata, Esposito M. Allenatore: Siano

OLYMPIC SALERNO: Rossi, Acquaviva, Bosco, Pifano F. (25′ st Buonomo), Albini, Trimarco, Paraggio, Amato, Chiariello (30′ st Viscido), Viviano (22′ st Condolucci E.), Anastasio. A disposizione: Mugnani, D’Amico, Panella, Pederbelli, Condolucci A., Contente P. Allenatore: De Sio

ARBITRO: Ruggiero di Salerno

RETI: 6′ st rig. Acquaviva (OS), 19′ st Chiariello (OS), 32′ st Gigi (L), 38′ st D’Ambrosio (L).

NOTE: Ammoniti: Esposito G., Carotenuto (L), Acquaviva, Viviano (OS).

