Olympic Salerno in trasferta a Bellizzi.

Dopo aver collezionato un punto prezioso sul campo delle Frazioni Unite, l’Olympic Salerno si appresta ad affrontare la seconda trasferta di fila. Sabato pomeriggio, con inizio alle 17.30 al campo “Nuova Primavera”, i biancorossi di mister Vincenzo De Sio affronteranno un Real Bellizzi desideroso di smaltire immediatamente le scorie post sconfitta di domenica scorsa con l’Honveed Coperchia. Un ulteriore banco di prova importante per i colchoneros nel bel mezzo di un tour de force che proseguirà il prossimo week-end con la gara casalinga con la Giffonese ed il turno infrasettimanale pre-pasquale nel fortino della capolista Sporting Pontecagnano. In occasione della trasferta con i picentini, il tecnico salernitano dovrà fare a meno del difensore Pierpaolo Trimarco, appiedato per un turno dal giudice sportivo per recidività in ammonizione mentre per i padroni di casa mancherà per le stesse motivazioni il centrocampista Gaetano Sica. Il resto della squadra, eccezion fatta per gli infortunati di lungo e lunghissimo corso e le defezioni delle ultime giornate, è a completa disposizione del tecnico pronto a giocarsi altre carte dal mazzo per tornare a casa con tre punti di platino. Arbitro dell’incontro sarà il sig. Marco Cerulli di Agropoli. Soddisfazioni postume per l’Olympic Salerno che plaude al baby portiere Gianluca Volzone. Il classe 2000, nelle fila del club di patron Matteo Pisapia nella stagione 2015/2016 a difesa della porta di Allievi Regionali e Juniores, è il primo giovane calciatore transitato per il settore giovanile biancorosso ad aver debuttato al Torneo di Viareggio, principale kermesse di calcio giovanile internazionale, disputando le gare con Euro New York e Juventus. Da due anni, infatti, Volzone milita nel Benevento che lo ha prelevato proprio dall’Olympic, mettendosi in mostra prima nel campionato nazionale Under 17 e poi con la Primavera giallorossa.

In chiave giovanile anticipo pomeridiano per gli Allievi Provinciali di Paolo Rossi che riceveranno al “Settembrino” di Fratte la visita della temibile Costa d’Amalfi per quello che si preannuncia un vero e proprio anticipo di post-season. Scontro al vertice anche per i Giovanissimi Provinciali di Alfredo Serritiello che, dopo la goleada al Real Contursi Terme, se la vedranno in posticipo al Terzo Tempo di San Mango Piemonte contro la corazzata Assocalcio. Impegno infrasettimanale sfortunato per gli Esordienti 2005 Opes che cedono di misura allo scadere con la Soccer Sport Friend.

L’A.S.D. Olympic Salerno comunica inoltre che sono aperte le iscrizioni a tutti i corsi di scuola calcio per l’anno 2017-18 per le categorie Piccoli Amici per nati dal 1/1/2010 al 31/12/013, Pulcini: nati dall’ 1/1/2007 al 31/12/2009, Esordienti: nati dall’ 1/1/2005 al 31/12/2006, Giovanissimi: nati dall’ 1/1/2003 al 31/12/2004, Allievi: nati dall’ 1/1/2001 al 31/12/2002. Gli allenamenti si svolgeranno presso le seguenti strutture: “Centro Sociale” Via Vestuti, Quartiere Italia (Pastena) Salerno, “Tiki-Taka” campo di calcio a 5 coperto, via Wenner (Fratte), Salerno, campo sportivo “De Gasperi” quartiere Europa (Pastena) Salerno. Sarà disponibile il servizio minibus. La quale comprende: Tesseramento Figc, polizza assicurativa, visita medica con elettrocardiogramma, 2 completini e zainetto dell’Olympic Salerno, analisi posturale specialistica. Per ulteriori promo del decennale, scuola calcio portieri ed altre info sarà sufficiente rivolgersi al numero 3288090105 oppure consultare il sito internet www.olympicsalerno.it o inviare mail all’indirizzo info@olympicsalerno.it. La segreteria è aperta dal lunedi al venerdi dalle 16 alle 18 presso il Centro Sociale in via Vestuti, Quartiere Italia (Pastena) Salerno. L’Olympic Salerno comunica altresì il lancio del nuovo piano Marketing per la Stagione 2017/18 consultabile al seguente link http://www.olympicsalerno.it/partnership.php