Indomita, i ragazzi sconfitti da Pompei, le ragazze dal Cus Napoli.

Sconfitta onorevole per l’Indomita che cede al cospetto di Pompei solamente al tiebreak dopo aver effettuato una gradevole rimonta. Interrotta, dunque, la striscia di due successi consecutivi: il girone di ritorno si apre con una sconfitta contro una squadra blasonata, attualmente terza in classifica. Gran partenza dei padroni di casa che si aggiudicano i primi due set lasciando gli atleti biancoblu a quota 22 in entrambi parziali

Da quel momento in poi scatta la reazione dell’Indomita che, dopo aver iniziato il parziale nel peggior modo possibile (10-2), si aggiudica il terzo set (23-25) e il quarto (14-25) in maniera netta mostrando un’ottima pallavolo.

Una rimonta che la formazione allenata da coach Capriolo e Vitale paga nel tiebreak perdendo il set decisivo 15-7 anche qui dopo una partenza al rallentatore (10-0).

Punto importante per il morale e che certifica la bontà della rosa. Ora però manca l’ultimo salto di qualità: ossia vincere qualche match con squadre davanti in classifica per dimostrare di poter dire la propria in campionato.

POMPEI VOLLEY – INDOMITA SALERNO 3-2

(25-22, 25-22, 23-25, 14-25, 15-7)

POMPEI VOLLEY: Abbagnale, Zaccaria, Frecentese, Gaetano, Sepe, Del Gaizo (L), Ippolito, Provenza, Girardi, Imperatore. Coach: Florio.

INDOMITA SALERNO: Morriello (L), Citro, Catone, Manzo, Cantarella, Memoli, Senatore, Magazzeno, Abate, Pagano, Guardabascio, Zucchi. Coach: Vitale-Capriolo.

Riscatto mancato per l’Indomita femminile che sfiora un risultato importante tra le mura amiche. La compagine allenata da coach Marco Mari viene sconfitta 1-3 da Cus Napoli al termine del match valido per la sedicesima giornata di campionato che è stato ricco di colpi di scena.

Primo set a forti tinte biancoblu: sospinta da una buona cornice di pubblico il sodalizio salernitano si aggiudica il parziale lasciando le briciole alle avversarie (25-14). Accade di tutto nel secondo set: l’Indomita è quasi sempre sotto nel punteggio, ritrova la parità a 20 e si aggiudica ben tre set point (24-21). La compagine ospite annulla tutto con il turno di battuta di Sicuranza e arriva ad un passo dal vincere il set (24-25): inizia un valzer di break e controbreak che porterà Cus Napoli ad aggiudicarsi incredibilmente il parziale ai vantaggi con l’incredibile punteggio (33-35).

L’Indomita subisce il contraccolpo anche se nel terzo set la gara è in equilibrio fino al 9 pari. Dopodiché Cus sprinta nella fase centrale del parziale e si aggiudica la frazione lasciando le avversarie a 16. Le biancoblu partono molto bene nel quarto parziale (6-1), ma poi effettuano numerosi errori con il match che scivola definitivamente a favore delle ospiti che vincono finanche il quarto set (18-25).

Ora in calendario una gara importante per le atlete salernitane che affronteranno Pomigliano, fanalino di coda, sabato 23 febbraio. Le atlete biancoblu non hanno ancora vinto lontano dalla palestra Senatore e hanno una ghiotta possibilità di riuscirci.

INDOMITA SALERNO – CUS NAPOLI 1-3

(25-14, 33-35, 16-25, 18-25)

INDOMITA SALERNO: Giammarino, Pagano, Sole, Pizzarelli, Maio, De Rosa, Morea, Naddeo, Liguori, Arpaio, Lamberti (L), Izzo. Coach: Marco Mari

CUS NAPOLI: Adinolfi, Aiello, Amoretti, Cerbone, Coppola, De Filippis, Della Valle (L1), Esposito, Montella, Ranieri, Riccio (L2), Romano, Sicuranza. Coach: Mario Ruocco

Arbitro: Fabio Borriello di Battipaglia