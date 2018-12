Buccino Volcei, manita al Campagna.

Vittoria per 5-0 del Buccino Volcei contro il Campagna. Tre punti che portano i rossoneri al secondo posto solitario in classifica dietro il Giffoni Sei Casali. Vittoria e tre punti come da pronostico della vigilia per il Buccino Volcei che ha vita facile contro il fanalino di coda Campagna e alla luca dei risultati maturati sugli altri campi si porta solitaria al secondo posto in classifica dietro il Giffoni Sei Casali.

Mister Costantino, che deve rinunciare a Magliano e Iuzzolino squalificati e agli infortunati Bovi, Capozza, Maltempo schiera dal primo minuti Mongiello centrale insieme a Giordano e Marchese a destra. In mezzo al campo dal primo minuto Rago insieme a Cascone e Njie mentre in avanti il tridente D’Orilia, Barra, Santese.

E’ il Buccino Volcei a tessere il gioco e al 15′ la sblocca. Verticalizzazione di Barra per D’Orilia che non perdona. I rossoneri sono sempre padroni del campo eppure devono attendere il 42′ per raddoppiare. Lancio di Cascone, D’Orilia al volo centra la porta e beffa l’estremo difensore avversario non proprio ben posizionato dalla distanza.

Si va all’intervallo. Nel secondo tempo il canovaccio della gara non cambia. Al 17′ bella incursione di Marchese sulla destra che in area serve sul secondo palo D’Orilia che firma la sua personale tripletta. Pochi minuti dopo Santese con una bella giocata sulla destra crossa al centro, Barra anticipa tutti di testa e cala il poker. La partita scivola via con il Volcei che crea molto ma non concretizza. Al 47′ arriva il gol del definitivo 5-0: punizione dal limite del rientrante Antonio Botta il portiere non trattiene e sulla ribattuta Castagna è il più lesto ad insaccare.

Termina la sfida. Ora testa al Picciola prossimo avversario dei rossoneri tra sette giorni.

TABELLINO: