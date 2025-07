Sergio Cammariere al Nocera Jazz venerdì 11

Al” Nocera Jazz Festival” Sergio Cammariere Quartet, venerdì 11 luglio 2025

Chiostro degli Olivetani – Via Federico Ricco, 84014 Nocera Inferiore (Sa) – Zona Tribunale

Sergio Cammariere, cantautore e pianista, è noto per la sua capacità di fondere poesia, jazz e ritmi latini in un’esperienza musicale unica. Dopo una lunga carriera come musicista di nicchia, ha raggiunto il grande pubblico nel 2003 con la sua partecipazione al Festival di Sanremo, dove ha presentato il brano “Tutto quello che un uomo”, classificandosi al terzo posto e vincendo il Premio della Critica e quello per la Migliore Composizione Musicale.

Nel corso degli anni, Cammariere ha pubblicato numerosi album, tra cui l’ultimo lavoro discografico Una sola giornata (2023), che rappresenta una naturale evoluzione della sua musica, con uno sguardo alla tradizione e uno slancio verso nuove sonorità. . La manifestazione è affidata alla direzione artistica de “Il Moro “

Open Act: Luna Lucrezia Scognamiglio & Salvatore Avino

Orario: Accesso alla struttura dalle ore 20:45 Inizio concerto alle ore 21:00

🎟️ Biglietti: €20,00 + prevendita

🎫 Acquista Biglietti su https://bit.ly/SergioCammariereQuartet

🎫 Acquista Abbonamento su https://bit.ly/Nocera_Jazz_Festival

📱 Info WhatsApp: 3899688834

