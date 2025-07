L’ingegnere Ermanno Lambiase nuovo presidente del “Rotary Club Salerno Est”. ”. Sabato mattina avvio al primo progetto con la donazione sangue al “Lido dell’Esercito”.

L’ingegnere salernitano Ermanno Lambiase è il nuovo presidente del “Rotary Club Salerno Est”. Ha ricevuto, emozionato, il collare con tutti i nomi dei presidenti del Club e lo spillino di presidente, dal dottor Edoardo Ventura, presidente uscente, durante la tradizionale cerimonia del “Passaggio di Consegne” tenutasi presso l’Hotel Mediterranea di Salerno. Dopo la lettura della “Preghiera del Rotariano”, affidata a Padre Anacleto Bracco, il neopresidente Lambiase ha spiegato, con serenità ed entusiasmo, che la strada da seguire nel prossimo anno rotariano è già segnata:” Sarà sufficiente percorrere le “sette vie di azione” del “Rotary International”. I progetti fondamentali saranno rivolti alla coesione all’interno del Club e alla rappresentatività dello stesso sul territorio con la collaborazione del settore dei Servizi Sociali del Comune di Salerno. Naturalmente continueremo i progetti intrapresi come quello dedicato alla raccolta di generi alimentari; il progetto “Mani Tese Verso il Futuro”, ideato e curato dalla socia innerina Marianna Bortone Blasi; il progetto “Una Mano Vela Diamo” e tanti altri. Insieme ai giovani del “Club Interact Salerno Est”, presieduto da Maria Rosa Lambiase, abbiamo già donato dei pupazzi di peluche ai piccoli pazienti del Reparto di Chirurgia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera Ruggi di Salerno, diretto dal dottor Umberto Ferrentino, e del Reparto di Pediatria, diretto dalla dottoressa Carolina Mauro, con la collaborazione della dottoressa Rossella Cirillo, Dirigente Medico del Reparto di Ortotraumatologia del Ruggi, socia del nostro Club, che ha collaborato anche al progetto “Una donazione può salvare tre vite!” che prevede, presso lo Stabilimento Balneare Militare di Via Generale Clark, sabato 12 luglio, dalle ore 9,00 alle ore 11,00, la donazione di sangue, sia degli uomini e delle donne del “ 19° Reggimento Cavalleggeri Guide”, guidati dal Colonnello Nicola Iovino, sia dei cittadini salernitani che lo vorranno e che potranno poi trascorrere una piacevole giornata presso il Lido dell’Esercito, ospiti del nostro Club. Naturalmente il prelievo per la donazione sarà effettuato, presso l’autoemoteca dell’Azienda Ospedaliera Ruggi d’Aragona di Salerno, dal personale medico del Reparto di Medicina Trasfusionale diretto dal dottor Ferdinando Annarumma. Il Presidente Lambiase ha raccontato il suo percorso di crescita personale e rotariano:” Un percorso che nel tempo ha fatto fiorire in me i principi dell’etica rotariana; reso possibile dalle preziose relazioni intessute con tutti i soci e amici del Rotary che, “servendo con gioia”, nel corso degli anni mi hanno accompagnato, a partire da Giulio Trimboli, che mi ha “spillato” nel “Rotaract Club Salerno” nel 2000, a Giacomo Gatto, che nel 2005 ha accolto la proposta di Antonio Brando, il mio socio presentatore, introducendomi in questo magnifico Club che mi ha accettato come socio e che oggi mi sostiene come presidente”. Il Past President Edoardo Ventura ha ricordato alcuni dei progetti realizzati durante l’anno:” Quello della “Raccolta Alimentare” per la Caritas Parrocchiale del “Cuore Immacolato di Maria”. Grazie ai tanti soci che hanno donato parte del loro prezioso tempo, abbiamo donato in totale 3,4 tonnellate di derrate alimentari alle famiglie bisognose della nostra città. Insieme agli altri Club Rotary salernitani abbiamo donato un gommone di circa sei metri al “Circolo Canottieri Irno” di Salerno, nell’ambito del Progetto Diversità Equità e Inclusione (D.E.I.). Sempre insieme agli altri Club Rotary salernitani abbiamo ideato e curato il progetto che ha consentito di realizzare agli studenti del “Liceo Artistico Sabatini – Menna”, diretto dalla Dirigente Scolastica Renata Florimonte, dei bellissimi busti di ceramica smaltata, con inserti in oro, donati alla “Fondazione Scuola Medica Salernitana”, presieduta dal dottor Ermanno Guerra”. Ventura ha ricordato anche il progetto “Le Domeniche della Salute” realizzato insieme al “Rotary Club Salerno Duomo”, presieduto da Eduardo Grimaldi, con la collaborazione dei Club Rotaract Duomo ed Est, presieduti da Francesco Della Valle e Aldo Addesso e con il patrocinio del Comune di Salerno, nella persona del Sindaco Vincenzo Napoli e dell’Assessore alle Politiche Sociali e Giovanili, Paola De Roberto e il progetto di divulgazione del numero nazionale Anti Violenza e Stalking 1522 . Il Past President Ventura ha anche ricordato i tanti incontri formativi e culturali organizzati per approfondire varie tematiche e consegnato la “Paul Harris”, la più alta onorificenza del Rotary, ai soci Antonio Capece, Riccardo Ciciriello, Raffaella Nobile e Vincenzo Santoro. Il Presidente Ermanno Lambiase ha presentato i componenti del nuovo Consiglio Direttivo: Vice Presidente Antonio Brando; Past President Edoardo Ventura; Presidente Eletto Valentina Dell’Acqua; Presidente Designato Antonio Capece; Segretario Giovanni Maio; Segretario Esecutivo Riccardo Ciciriello; Tesoriere Luca Brando; Prefetto Vincenzo Grieco. Consiglieri: Raffaele Ansalone, Massimino Baldi, Rosa Cirillo, Marilena Montera, Raffaella Nobile, Emanuela Rossomando, Vicenzo Michele Sellitto. Presidente Rotaract Club Salerno Est: Giovanna Morea. Presidente Interact Club Salerno Est: Maria Rosa Lambiase. “Con questa magnifica squadra ed insieme a tutti i soci e gli amici che ci sosterranno, affronteremo le sfide che ci attendono per raggiungere il nostro grande obbiettivo: “Servire al di sopra di ogni interesse personale, restando uniti per fare del bene con gioia”. Alla serata ha partecipato il Governatore uscente del “Distretto Rotary 2101”, il dottor Antonio Brando, socio e Past President del “Rotary Club Salerno Est”, che con entusiasmo ha salutato i due presidenti:” Il Rotary del fare è capace di camminare sulle gambe dei nostri giovani leader: Edoardo Ventura ha saputo rappresentare il Rotary nella comunità cittadina raggiungendo dei considerevoli traguardi. Ermanno Lambiase è stato il mio Consigliere durante il mio anno di presidenza del “Rotary Club Salerno Est”, nell’anno 2008-2009. Per me è un orgoglio averlo come Presidente: significa che ho seminato bene”. Sono intervenuti per un saluto il dottor Giuseppe Ascione, Assistente del Governatore uscente Antonio Brando, e il Cavaliere Tony Ardito, Assistente del Governatore entrante Angelo Di Rienzo. Nel corso della cerimonia è stato presentato dal socio del Club Enzo Tafuri un nuovo socio l’ingegner Raffaele Ferrara. La serata è stata impreziosita dal duo “Eclectic Duet” che, con la voce calda di Ileana Mottola e il virtuosismo chitarristico di Alessandro Castiglione, hanno eseguito alcuni brani jazz e classici internazionali.

Aniello Palumbo

Mi piace: Mi piace Caricamento...