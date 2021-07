Salerno Danza d’ aMare, la cerimonia d’apertura.

Taglio del nastro per la tredicesima edizione di Salerno Danza d’ aMare. L’ apertura si è tenuta ieri, giovedì 22 luglio nella suggestiva cornice del Polo Nautico di Salerno.

L’appuntamento più atteso dell’estate, che coniuga danza, relax e divertimento, si concluderà il 25 luglio sul palco dell’Auditorium del Centro sociale di Salerno.

In un momento critico per il settore artistico e culturale, la kermesse tersicorea riparte con un’edizione speciale, in cui sono state attuate tutte le misure di sicurezze: classi di numero ridotto, sale sanificate, protocolli di distanziamento, gel igienizzante a disposizione e misurazione della temperatura.

Presente alla cerimonia inaugurale anche l’assessore alle Pari Opportunità del Comune di Salerno Gaetana Falcone “Partecipo sempre con immenso piacere a queste manifestazioni, in cui arte e cultura fanno da protagoniste. Salerno danza d’amare è il primo e unico campus di danza della città di Salerno. È bello vedere questi ragazzi provenire da tutte le regioni d’ Italia per trascorrere questi giorni all’ insegna della danza, ne abbiamo bisogno, soprattutto in questo periodo. È emozionante percepire la passione di questi giovani allievi danzatori. Il futuro è il vostro – aggiunge l’assessore rivolgendosi ai ragazzi presenti – e grazie ad iniziative come queste avete la possibilità di formarvi per diventare i danzatori di domani”.

Ad anticipare il taglio della torta e il brindisi che ha sigillato la prima giornata, sono state poi le parole del direttore artistico Carmine Landi, da anni Member of the International Dance Council – CID c/o UNESCO, “Grazie a tutti voi per essere qui, ogni anno vedo tanti ragazzi ritornare, molti di voi li sto vedendo crescere e questo ci fa immensamente piacere, perché Salerno Danza d’ aMare è anche questo. Anche quest’anno, come lo scorso, abbiamo lavorato duramente per garantirvi tutte le misure di sicurezza anti covid. Non è stato semplice ma è giusto che la danza non si fermi e che tutti voi ragazzi, possiate continuare a divertirvi e coltivare la vostra passione con dedizione e impegno.”

Nel corso della tre giorni, le sale dell’Hotel Polo Nautico di Salerno, saranno animate da giovani ballerini che parteciperanno a stage e workshop tenute da maestri di chiara fama.

Un cast di grandi nomi della danza che si rinnova ogni anno: ANDRÉ DE LA ROCHE scritturato come solista dal maestro Bob Fosse arriva in Italia con “Dancing”, ballerino al fianco di Heater Parisi in TV, Vittoria Ottolenghi ha scritto: “…è uno dei migliori ballerini jazz del mondo, è il Nureyev della danza jazz”; KRISTINA GRIGOROVA già prima ballerina del Teatro dell’Opera di Roma e del Teatro alla Scala di Milano; CRISTINA AMODIO già ballerina dell’Aterballetto, è guest teacher in varie compagnie italiane ed europee, dà lezioni ad étoiles di fama mondiale, fra queste S. Zakharova, A. Ferri, V. Durante, G. Picone, R. Bolle, I. Ciaravola e tante altre; LITTLE PHIL è riconosciuto come uno dei più grandi talenti dell’Hip-Hop moderno a livello mondiale, questo l’ha portato a lavorare con celebri star come Mariah Carey, Craig David, Britney Spears, Backstreet Boys, Justin Timberlake; OLIVIERO BIFULCO già ballerino dell’Opéra National de Bordeaux, è stato uno degli allievi di punta di “AMICI di Maria De Filippi” 2017; FABIO MAZZEO ballerino TV con i coreografi Turchi, Landi, Estill, ricopre il ruolo di solista nella compagnia di danza contemporanea “Rytme et Structure” della coreografa Aline Roux;. ANGELO EGARESE già danzatore in diverse compagnie italiane, è coreografo della Compagnia Kinesis Danza di Firenze, ALESSIA LANDI teacher al M.A.S. Music, Art’s & Show di Milano, già ballerina nei programmi TV “La sai l’ultima ?” Canale5, “The Voice of Italy” RAI2, “Dedicato a MINACELENTANO” RAI 1.

GALA “SALERNO DANZA d’ aMare”

Grandi nomi della danza al Centro Sociale di Salerno, il 25 luglio

Le intense giornate di studio dell’arte coreutica culmineranno il 25 luglio sul palco dell’Auditorium del Centro Sociale di Salerno, dove ballerini e ballerine dei laboratori coreografici di danza classica, moderna, modern contemporary, hip-hop, e dei workshop di modern e heels diventeranno i protagonisti del Gala, portando in scena le coreografie create dai Maestri: André De La Roche, Kristina Krigorova, Oliviero Bifulco, Little Phil, Angelo Egarese, Alessia Landi. La preziosa opportunità di studiare con maestri di chiara fama, resterà per sempre nella memoria dei giovani danzatori, portare in scena un loro lavoro è un momento su gratificazione artistica.

Ospite del Gala, la Compagnia KINESIS CDC U25 che porta in scena “HUMAN CAPITAL” – estratti, regia e coreografia di Angelo Egarese.

Partners dell’evento: Micro&Mega fotografie – Pisa, DADA marketing e comunicazione – Salerno

Media partner: Radio Bussola 24 diretta da Teodoro Maffia.

SALERNO DANZA d’aMare – cell. 345.465.41.07

e-mail: info@salernodanzadamare.it

www.salernodanzadamare.it