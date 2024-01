Salerno, crocevia di idee e progetti grazie al “Cantiere delle Idee”

La città di Salerno si appresta a diventare il fulcro di un importante dialogo sul futuro, ospitando l’evento “Salerno città ideale“, organizzato dal Cantiere delle Idee. L’appuntamento è fissato per sabato 20 Gennaio alle ore 17.30 presso l’hotel Polo Nautico, situato in via Lungomare Cristoforo Colombo a Salerno

L’incontro vedrà la partecipazione di figure di spicco, tra cui la Vice Presidente del Senato, Sen. Mariolina Castellone, insieme ai referenti territoriali del Movimento 5 Stelle e ai rappresentanti delle associazioni locali. Questa sinergia tra politica e società civile mira a tracciare un percorso di sviluppo per Salerno, valorizzando le sue qualità di città moderna e dinamica, dotata di infrastrutture che ne fanno un luogo ideale sia per i suoi abitanti che per i turisti.

Il Cantiere delle Idee si propone come un laboratorio vivace di condivisione e costruzione di progetti, un’arena dove cittadini, politici e associazioni possono incontrarsi per dare vita a proposte concrete. L’obiettivo è trasformare queste idee in progetti sociali e disegni di legge, con l’intento di costruire una società più equa e inclusiva.

La Sen. Castellone sottolinea l’importanza di questo momento storico, caratterizzato da crescenti divari e disuguaglianze. La politica, secondo la Vice Presidente, deve porsi come obiettivo quello di “unire” il Paese, elaborando proposte che valorizzino i territori, offrano speranza ai giovani e progettino un futuro di opportunità accessibili a tutti.

L’incontro a Salerno sarà quindi un’occasione per discutere su come rendere la città sempre più a misura d’uomo, puntando su modernità e innovazione.

Arturo Cosenza De Lauro, referente del Gruppo Territoriale di Salerno del Movimento 5 Stelle, sarà tra i protagonisti di questo dialogo, che si preannuncia come un passo significativo verso un futuro più promettente per Salerno e i suoi cittadini.

L’evento rappresenta un’opportunità unica per tutti coloro che desiderano contribuire attivamente al dibattito sullo sviluppo urbano e sociale, in un contesto che promette di essere ricco di spunti e di idee innovative.

Per maggiori informazioni: www.cantieredelleidee.eu

Download del Comunicato Stampa