Residenza Isaura per Anziani al centro di Salerno. Inaugurazione con Sindaco Vincenzo Napoli.

Lunedì 14 marzo, alle ore 11 in via Francesco Manzo n.53, si terrà l’inaugurazione del gruppo appartamento “Residenza Isaura” per anziani autosufficienti.

Il Gruppo Appartamento “Residenza Isaura” è autorizzato al funzionamento dal Comune di Salerno – Ambito Territoriale Sociale S05 ed è una struttura di accoglienza per persone che iniziano o stanno affrontando la terza età.

È una struttura residenziale situata al centro di Salerno con personale qualificato e con una mission condivisa con la ONMIC di accompagnamento e assistenza a quanti vivono un disagio.

All’incontro con la stampa parteciperanno:

– il Sindaco del Comune di Salerno Vincenzo Napoli;

– l’assessore alle Politiche Sociali Paola De Roberto;

– il Consigliere Comunale Tea Luigia Siano di Salerno Con Voi;

– il Presidente nazionale dell’Associazione ONMIC, prof. Vincenzo Siano;

– il presidente Confcooperative Salerno, Salvatore Scafuri;

– il Presidente della Cooperativa ISAURA, soggetto gestore del Gruppo Appartamento per Anziani, Rossella Lubelli.