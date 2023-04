Rari Nantes Salerno sconfitta a Genova.

Si è tenuta, sabato 15 aprile ore 15:00, presso la piscina “Marco Paganuzzi” di Albaro la penultima giornata di campionato di serie A1 di pallanuoto maschile tra l’Iren Genova Quinto e la Check-up Rari Nantes Salerno.

“Siamo rimasti in partita per due tempi, nella seconda parte di gara abbiamo mollato sia fisicamente che di testa. Abbiamo pagato le poche rotazioni considerando le assenze di Siani, Gallozzi e Barela, alle quali si è aggiunta quella di Barroso febbricitante che ha giocato solo qualche minuto. Questo chiaramente non deve essere una giustificazione, potevamo comunque fare di più e non uscire completamente dalla partita” le dichiarazioni di Mister Matteo Citro.

Prossimo appuntamento sabato 22 aprile alle ore 15:00 contro il Catania per l’ultima gara della regular season. Ultima giornata determinante conoscere i protagonisti e le combinazioni dei play out.

IREN GENOVA QUINTO – CHECK UP RN SALERNO 14-6 (3-2, 2-2, 5-0, 4-2)

Iren Genova Quinto: F. Massaro, A. Massa 1, A. Di Somma 1, Villa 1, G. Molina Rios 3, R. Ravina 1, A. Fracas, A. Nora 4, N. Figari, P. Mijuskovic 3, M. Gitto, J. Gambacciani, Valle, All. Bittarello

Check-up RN Salerno: Taurisano, M. Luongo, U. Esposito, C. Sanges 1, S. Maione, M. Tomasic 1, V. Gallo 4, G. Parrilli, Z. Bertoli, A. Barroso Macarro, D. Pica, G. Vassallo, All. Citro

Arbitri: Colombo, Zedda

Note: Usciti per limite di falli Massa (Q) e Sanges (S) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Quinto 4/9 e Salerno 3/6. Salerno schiera in porta Vassallo. Valle (Q) subentra a Massaro nel quarto tempo. Check-UP RN Salerno iscrive a referto 12 giocatori. Spettatori: 200 circa