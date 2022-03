Rari Nantes Salerno, impegno casalingo contro Savona.

Sabato 5 marzo 2022 ore 14:00, alla Simone Vitale andrà in scena la seconda gara in casa della Campolongo Hospital Rari Nantes Nuoto Salerno, valida per la terza giornata del girone scudetto di Serie A1 maschile.

Dopo la netta sconfitta di sabato scorso contro la squadra palermitana, i ragazzi di Mister Citro hanno voglia di rivalsa.

“Affrontiamo una squadra che ha una rosa completa e di qualità. Noi vogliamo dimostrare che con la giusta determinazione possiamo dire la nostra anche contro squadre di questo livello.” queste le dichiarazioni di Mister Matteo Citro.

Sabato scorso la squadra si era presentata con la t-shirt “Stop war in Ukraine”. Un messaggio di pace capace di valicare i confini nazionali.

Infatti, la squadra di waterpolo dell’università statale di Mosca ha condiviso sulla propria pagina Facebook la nostra foto raccogliendo tanti mi piaci e tante condivisioni.

La Rari Nantes Nuoto Salerno ed i suoi tifosi sono da sempre impegnati nel diffondere messaggi di pace, contro ogni guerra, discriminazione e razzismo.

È prevista la diretta streaming della partita a partire dalle ore 14:00 di sabato 5 marzo, dalla pagina Facebook della Rari Nantes Nuoto Salerno.