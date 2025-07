Palinuro Danza Festival fino a domenica 6

Palinuro è pronta a trasformarsi, ancora una volta, nella capitale estiva della danza. Fino al 6 luglio 2025, l’Antiquarium Museum Archeologico accoglie la XVII edizione del “Palinuro Danza Festival”, una delle manifestazioni più attese del settore a livello nazionale, che ogni anno richiama centinaia di allievi da tutta Italia. Con il suo format ormai consolidato, che coniuga lo studio intensivo alla bellezza paesaggistica del Cilento, il festival si conferma come un’occasione imperdibile per danzatori e appassionati.

Anche quest’anno, il direttore artistico Luigi Ferrone ha costruito un cast di altissimo profilo, con docenti, coreografi e maestri di fama nazionale e internazionale. Tra i nomi più attesi, due veri big della danza e della televisione:

Marcello Sacchetta, ballerino, coreografo e volto iconico di Amici di Maria De Filippi, nonché direttore creativo e performer richiesto in numerose produzioni italiane e internazionali.

Giulia Pauselli, étoile del programma Amici, danzatrice raffinata cresciuta al Balletto di Toscana e diplomata all’Opéra de Paris, oggi icona del linguaggio contemporaneo.

Al loro fianco, un parterre d’eccellenza: Andrey Fedotov, maestro e pedagogo russo, già primo ballerino del Teatro Bolshoi e docente di tecnica classica; Corona Paone, attrice e formatrice esperta nella costruzione scenica e nell’espressività teatrale; Stefano Angelini, coreografo e regista, fondatore della compagnia Borderline Danza; Luigi Ferrone, già primo ballerino del Teatro San Carlo di Napoli, interprete d’eccezione del repertorio classico e neoclassico; Luisa Vallozi, giovane e talentuosa danzatrice accademica, apprezzata per le sue interpretazioni di grandi ruoli; Ferdinando Arenella, performer versatile e coreografo nel circuito internazionale; Davide Di Micco, danzatore e autore di danza contemporanea, con numerose tournée in Europa; Sara Forte, danzatrice e coreografa, specializzata in modern e hip hop; Luciano Ceramaglia, talento emergente con esperienze in tv e compagnie residenti; Roberta Fontana, coreografa pop e urban, volto noto di molti show televisivi.

Il festival, realizzato con il patrocinio del Comune di Centola Palinuro, punta a valorizzare il territorio cilentano attraverso l’arte e la formazione. Il claim “Dove lo studio della danza incontra la vacanza” ben rappresenta l’anima dell’iniziativa: un’immersione nel mondo della danza a pochi passi dal mare, con lezioni, spettacoli e momenti di condivisione artistica.

Info e prenotazioni: 349 31 61 332 – danzacbs@gmail.com

