Maiori Festival, concerto a Erchie domenica 6

Continua il Maiori Festival con un evento imperdibile il 6 luglio alle 21, in collaborazione con l’Associazione “Uniti per Erchie”, nel suggestivo borgo costiero, con Marco Di Stefano, attore, autore e regista, che da vero “Cantattore” metterà in scena “Concerto”con la regia di Tanya Khabarova e l’accompagnamento musicale del fisarmonicista Massimo Signorini.

Un recital autentico ed appassionato, scritto dallo stesso Di Stefano e da lui interpretato, nella ricerca di un rapporto forte e gioioso con il pubblico. Un intreccio sottile tra lievità e profondità, originale nella forma e nel contenuto, abbraccia musica e teatro recitato e cantato con la fisicità di chi nella vita artistica ha attraversato, a livello internazionale, teatro sperimentale, mimo, clown, classici, cinema come interprete di numerosi film e serie televisive.

Lo spettacolo si muove tra parti recitate, momenti canori e un coinvolgimento fisico pieno di vitalità. È una festa emotiva, un viaggio costruito a due voci, quella del palco e quella del pubblico, che entra nel cuore dello spettacolo.

Un linguaggio semplice e sincero che si unisce alla fisarmonica di Massimo Signorini, complice perfetto di una narrazione fatta di ritmi, pause e respiro emotivo. La regia di Tanya Khabarova, che plasma la fisicità di Di Stefano, amplifica la profondità del testo e scandisce un ritmo narrativo che cattura lo spettatore.

Conosciuto come attore, regista, performer di teatro e cinema, conduttore di laboratori, Di Stefano è fondatore del “Teatro della Comunità” che ha visto la sua realizzazione in 20 nazioni e 110 produzioni. È celebre per aver partecipato a Il ritorno (1992), La piovra (1984) e Versipellis (2011). Collabora e vive in simbiosi artistica con Tanya Khabarova, cofondatrice dei Derevo di San Pietroburgo, sono stati 9 volte premiati al festival di Edimburgo. Ha ricevuto, nella sua lunga attività, riconoscimenti internazionali ed è recensito in riviste e quotidiani. Ha realizzato oltre 60 film come attore ed è docente di recitazione all’ European Film College in Danimarca.

Massimo Signorini si diploma in fisarmonica al Conservatorio Statale di Musica Luigi Cherubini di Firenze con il massimo dei voti lode e menzione d’onore sotto la guida del maestro Ivano Battiston e successivamente ottiene il diploma in Jazz con la laurea triennale sotto la guida del maestro Mauro Grossi presso l’I.S.S.M, Pietro Mascagni di Livorno. Attualmente, è docente presso il Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma. Pubblica materiale di saggistica, didattica e composizioni musicali per le case editrici: Ut Orpheus di Bologna, Sillabe di Livorno, Il Campano e Felici Editore di Pisa. Collabora da oltre venti anni con la Compagnia Stabile di Teatro Lombardi-Tiezzi e con autori di musiche da film e fiction del calibro di H. Shore, N. Piovani, F. Piersanti e con gli attori e cantanti F. Paolantoni, D. Riondino, S. Lombardi, S. Cristicchi e con i registi M. Luzi, F. Tiezzi, C. Virzì, A. Calenda e A. Pizzech.

Il Festival è patrocinato dal Comune di Maiori, dal FAI Salerno, promosso da Il Tempio di Apollo APS e realizzato grazie al sostegno di partners territoriali. Tutti gli eventi, con inizio alle ore 21, sono a ingresso libero e consultabili sul sito www.maiorifestival.it.

