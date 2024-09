Nappi: De Luca casca sull’uccello

“A una dettagliata interrogazione da cui emergono chiari ‘disallineamenti’ economici tra le spese sostenute e i contributi ricevuti dall’Associazione Ornicoltori Salernitani, ci viene risposto semplicemente che i controlli non sono stati effettuati! Parliamo di soldi pubblici rispetto ai quali – non si sa perché – non si effettuano le dovute verifiche, cosa ancor più inammissibile e paradossale considerata la struttura faraonica degli uffici regionali che dovrebbero occuparsi di monitorare i fondi erogati e vegliare sulla regolarità di come si impiegano. Evidentemente, però, recuperando una vecchia battuta, devo constatare che il presidente De Luca casca pure sull’uccello, ovviamente salernitano…”.

Cosi Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania, nel corso dell’odierno Question Time.