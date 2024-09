Geometrie d’Ombra, nuova collezione De Maio

In occasione della 41esima edizione di Cersaie – Salone Internazionale della Ceramica per l’Architettura e dell’Arredobagno (23 – 27 settembre 2024), Ceramica Francesco De Maio – punto di riferimento in Italia e a livello internazionale nella produzione di maioliche realizzate e dipinte a mano – presenta la nuova collezione di piastrelle decorate a mano Geometrie d’Ombra negli spazi fieristici di Bologna (Hall 25 – Stand A118/A122).

Geometrie d’Ombra è una collezione di piastrelle in Grès Maiolicato® decorato a mano ispirata alle forme geometriche come Cerchi, Righe, Quadrati, Linee Diagonali e Triangoli. Rappresenta un connubio tra la tradizione artigianale del fatto a mano, l’innovazione tecnologica del grande formato 60x60cm in grès ed il design contemporaneo, che conferisce a questa ceramica per pavimenti e rivestimenti un elemento di unicità e un fascino estetico e artistico senza tempo.

L’uso sapiente della tecnica della decorazione a mano crea un effetto ombra che dà tridimensionalità alle figure geometriche e le accentua con maggiore profondità e volume. Si crea così un gioco tridimensionale di luci e ombre che aggiunge dinamicità alla superficie ceramica, trasformandola in un elemento di design in continuo movimento.