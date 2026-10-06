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Massiccio attacco su Mosca, svelato piano Nato anti-Russia

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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La notte appena trascorsa è stata segnata da un attacco ucraino di eccezionale portata su Mosca, con il lancio di oltre 650 droni e due morti. In fiamme, dopo essere stato colpito da un drone, anche il più grande deposito di petrolio della regione. 
Sull’altro fronte, le forze armate russe hanno condotto ulteriori attacchi con droni contro centri logistici, infrastrutture di trasporto e portuali in Ucraina, nonché navi impiegate a supporto dell’esercito ucraino. Colpito dai russi l’ennesimo ponte sul Dnipro, questa volta a Zaporizhia, con 5 feriti e relativo blocco del traffico.
Intanto arriva la notizia che la Nato ha elaborato un piano per difendere il fianco Est dell’Alleanza Atlantica. Un documento, che sarà presentati il prossimo 12 ottobre, da titolo ambizioso: ‘Teoria della Vittoria’.
Sullo sfondo, l’allarme dei servizi segreti ucraini, riferito da Zelensky, su un nuovo, imminente, attacco russo su vasta scala. ”Prepariamo le contromisure”, assicura il presidente ucraino.

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