Maiori Festival, Duo Effe in concerto venerdì 2 a San Giacomo.

Venerdì 2 settembre alle 20.30, nella Chiesa di S. Giacomo, sarà protagonista il duo Effe con Gloria Falcone al flauto traverso e Nicola Fusco al clarinetto. Un evento imperdibile con due musicisti del territorio costiero che percorreranno musicalmente il periodo dei grandi classici del Settecento e dell’Ottocento.

Saranno, infatti, le musiche tratte dal Flauto Magico di Mozart e il Duo No. 1 in C major, Wo O 27 di Beethoven, ad aprire il concerto, fino a toccare autori come Kummer e Grieg, dalla celebre esecuzione della Suite no.1 “Peer Gynt” di Grieg al famoso Duo concertante per flauto e clarinetto op. 46 di Kummer.

“Effe”, come le iniziali dei musicisti ma soprattutto come “fortissimo”. Il duo ha infatti, l’obiettivo di risaltare al meglio le caratteristiche e le peculiarità di due strumenti, quali il flauto e il clarinetto. Fondere le sonorità dei due strumenti mettendone in risalto le particolarità in comune e quelle contrastanti attraversando un repertorio che varia dai brani più antichi fino ad arrivare a quelli più moderni. L’evento promosso dal Maiori Festival, con il patrocinio del Comune di Maiori e della delegazione FAI di Salerno, è a ingresso libero.

Gli eventi del Festival proseguiranno nel weekend della seconda settimana di settembre. Sabato 10 settembre alle 18.30 è in programma il tour “Girobotteghe”, alla scoperta degli antichi mestieri e di aneddoti della tradizione artigianale di Maiori, mentre domenica 11 settembre alle 20, al Palazzo Mezzacapo, è in programma il finissage della mostra “Arte nel Palazzo”, giunta quest’anno alla sua quattordicesima edizione, a cura di Bell’Arte di Angelo Criscuoli. Tutti gli eventi sono consultabili sul sito www.maiorifestival.it.