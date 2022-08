Mostra dei carteles cubani: “Pasolini Memoria y Centenario” Incontro sul tema: “Il contributo degli Italiani nella guerra d’indipendenza cubana – Oltre un secolo di amicizia tra i due popoli”.

Domenica 4 settembre Ravello ospiterà una giornata dedicata a Cuba e ai suoi rapporti con l’Italia. L’occasione è data dai due eventi culturali organizzati e patrocinati dal Comune di Ravello e dall’Ambasciata di Cuba in Italia in collaborazione con l’Istituto di Cooperazione Italia Cuba.

Alle ore 17.00 alla presenza del Sindaco di Ravello, Paolo Vuilleumier e dell’Ambasciatrice di Cuba in Italia S.E. Mirta Granda Averhoff, si inaugurerà, presso la Sala Frau, “Pasolini: Memoria y Centenario”, una mostra di carteles cinematografici: 31 locandine dedicate alla cinematografia del regista italiano create dai disegnatori cubani nel solco della grande

tradizione di una delle scuole grafiche più prestigiose e al contempo originali della seconda metà del XX secolo.

Alle ore 18.00 si terrà, in occasione della presentazione del libro L’Anarchico Elegante, un incontro sul tema “Il contributo degli italiani nella guerra d’indipendenza cubana- Oltre un secolo di amicizia tra i due popoli”.

Un momento di riflessione per ricordare le prime relazioni storiche tra l’Italia e Cuba – che risalgono già alla fine Ottocento e si sviluppano durante la Guerra d’indipendenza cubana, alla quale gli italiani diedero un importante contributo. All’incontro parteciperanno oltre al Sindaco Paolo Vuilleumier e all’Ambasciatrice Mirta Granda Averhoff, Alessandro Sentore, presidente dell’Istituto di Cooperazione Italia Cuba e autore de L’ Anarchico Elegante e Domenico Ciruzzi – ex Presidente della Fondazione Premio Napoli. Nel corso del dibattito l’attrice Antonella Stefanucci leggerà alcuni brani tratti dal libro.

PROGRAMMA

Domenica 4 settembre 2022

– ore 17.00 – Sala Frau: Inaugurazione della mostra “Pasolini Memorias y Centenario”, 31 carteles cubani dedicati alla cinematografia di Pier Paolo Pasolini

– ore 18.30 – Giardini del Vescovo incontro sul tema: “Il contributo degli italiani nella guerra d’indipendenza cubana- Oltre un secolo di amicizia tra i due popoli”.

Intervengono:

Paolo Vuilleumier – Sindaco di Ravello

Mirta Granda Averhoff – Ambasciatrice della Repubblica di Cuba in Italia

Domenico Ciruzzi – ex Presidente della Fondazione Premio Napoli

Alessandro Senatore – Presidente Istituto di Cooperazione Italia Cuba -autore del libro “L’Anarchico Elegante”

Si ringrazia Antonella Stefanucci per la lettura di alcuni brani de “L’Anarchico Elegante”

La mostra resterà aperta fino al 18 settembre e osserverà i seguenti orari di apertura:

dal lunedì al venerdì ore 10.30- 13.30 dalle 15.30 alle 18.00

Sabato e Domenica ore 10.30 – 13.00

La mostra dei carteles cubani curata da Gabriela Gámez Granda – Tercera Secretaria dell’Ambasciata di Cuba in Italia – è stata promossa ed organizzata dall’Ambasciata di Cuba in Italia con la collaborazione del Comune di Ravello e dell’Istituto di Cooperazione Italia Cuba.

I Carteles cubani del cinema La cartellonistica cinematografica cubana si è sviluppata nell’ambito di una delle più prestigiose e al contempo originali scuole di grafica del secondo Novecento. La particolarità dei carteles cubani del cinema è legata alla circostanza che i manifesti, liberi da una funzione meramente promozionale, possono essere considerati, tout court, opere d’arte dal valore artistico autonomo. Il distacco da una funzione puramente pubblicitaria permetteva ai cartellonisti di interpretare con estrema libertà artistica i messaggi che si intendevano proporre attraverso il grande schermo, in un momento storico nel quale nel mondo intero, si andava sperimentando nel settore della grafica pubblicitaria e dell’arte figurativa tendenze nuove.

La storia della cartellonistica cinematografica cubana è indissolubilmente legata all’evoluzione del gusto artistico e coincide con un percorso che, dal realismo tipico degli anni ’60, indubbiamente influenzato dalla grafica sovietica, subisce, nei decenni successivi, l’influsso della pop art, dell’optical, senza trascurare gli stimoli provenienti dal liberty e dall’art deco.La mostra dei carteles cubani, che si richiama a questa grande tradizione ha per oggetto dieci grandi film di Pasolini e si compone di 31 copie originali di locandine disegnate da giovani

disegnatori cubani in occasione del concorso organizzato dal progetto CartelON, la cui premiazione si è svolta nel novembre dello scorso anno, nell’ambito della XXIII Settimana della Cultura italiana a Cuba.

L’Anarchico Elegante:

Nella Napoli di fine ottocento un giovane anarchico trascinato dalla passione libertaria decide di partire per Cuba e combattere al fianco degli insorti la guerra d’indipendenza contro l’impero coloniale spagnolo. Trovata la gloria, l’amore e una nuova patria dovrà scegliere se difendere i propri ideali o subire l’attrazione fatale del potere.