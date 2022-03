London Pub, sabato 26 al Teatro Centro Sociale di Pagani.

Marco e Antonio sono i due protagonisti di questo atto unico. Il primo è un giovane scrittore che decide di lasciare la casa dove vive con la madre per trovare la sua indipendenza, in cerca dell’ispirazione per scrivere finalmente il suo primo romanzo. Il secondo Antonio, è un giovane informatico dal carattere apparentemente introverso e scontroso. Marco prende in affitto una camera dell’appartamento dove vive già da cinque anni Antonio e con non poche difficoltà, inizierà a scrivere e con la sua particolare fantasia ed immaginazione a partorire le prime idee sostenuto ed aiutato, senza particolare entusiasmo, da Antonio . La vicenda si complicherà quando il giovane e diffidente programmatore avrà la sensazione di avere un po’ troppo in comune con il protagonista del romanzo, quasi come se Marco fosse in qualche modo già a conoscenza di tutti i suoi segreti. In London Pub, nonostante la trama chiara e ben definita, lo scorrere del testo sarà dall’inizio alla fine, un vero e proprio esercizio di stile. Per tutto lo spettacolo Marco, mai soddisfatto della sua produzione narrativa, deciderà di cambiare continuamente il genere del suo romanzo (dal non sense, al romanzo rosa, dal thriller allo psicologico) e ad ogni cambio, varierà l’atmosfera e gli attori modificheranno completamente il loro registro attoriale, aderendo anch’essi al genere trattato in quel momento. Orario: 20,45 Per info: www.casababylon.it