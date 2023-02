Le buone Stelle della Piana del Sele, domani la conferenza stampa del Rotary Club.

Si terrà martedí 7 febbraio alle ore 10.30 presso il Palazzo di Cittá a Battipaglia, la conferenza stampa di presentazione della cena di solidarietá e beneficenza “Le Buone Stelle della Piana del Sele”, organizzata dal Rotary club di Battipaglia in collaborazione con la scuola IIS Ferrari che ospiterà la serata in programma il prossimo 10 febbraio.

Alla conferenza prenderanno parte il presidente del Rotary battipagliese, Giovanni Caporaso, la dirigente del Ferrari, Daniela Palma, il giornalista enogastronomico Luciano Pignataro, il direttore del Museo della Dieta Mediterranea Valerio Calabrese e la sindaca Cecilia Francese.

L’appuntamento ha giá registrato il sold out, con oltre 120 biglietti giá staccati dagli organizzatori, per una cena realizzata dai 4 chef stellati del nostro territorio il cui ricavato andrà a sostenere diversi progetti di solidarietà in campo sociale e ambientale.