La “giacca lunare” dell’Apollo 11 di Buzz Aldrin con un NFT potrebbe valere 2 milioni di dollari, secondo Sotheby’s

Cinquantatré anni fa, il 20 luglio 1969, Neil Armstrong e Buzz Aldrin sono stati i primi esseri umani a camminare sulla Luna durante la storica missione dell’Apollo 11.

Oggi 92enne, Aldrin metterà all’asta la sua collezione personale di ricordi spaziali il 26 luglio da Sotheby’s a New York.

Il pezzo forte della Geek Week di Sotheby’s sarà la giacca di volo dell’Apollo 11 di Aldrin, che ha una stima di pre-vendita compresa tra 1 e 2 milioni di dollari.

Le giacche di volo di Armstrong e del pilota del modulo di comando Michael Collins si trovano allo Smithsonian, insieme alle tute pressurizzate A7L di tutti e tre i membri dell’equipaggio.

L’asta Buzz Aldrin: American Icon comprenderà manufatti di voli spaziali, oggetti personali e altri oggetti della collezione privata di Aldrin, con i lotti migliori relativi alle missioni Gemini XII (durante la quale ha effettuato una passeggiata spaziale) e Apollo 11.

Si prevede che il prezzo di aggiudicazione sarà compreso tra 1 e 2 milioni di dollari per un interruttore rotto e una penna che ha un posto speciale nella storia dell’Apollo 11.

Si racconta che mentre Armstrong e Aldrin si preparavano a decollare dalla Luna per tornare al Modulo di Comando in orbita, un interruttore di circuito si ruppe dal pannello degli strumenti. Aldrin usò un pennarello per accendere il motore.

Per la prima volta in un'asta, entrambi gli oggetti saranno accompagnati da un NFT MIRAImage, un identificativo digitale unico collegato all'oggetto fisico grazie a una nuova tecnologia di scansione 3D microscopica. L'NFT viene coniato da MIRA sulla blockchain di Ethereum, registrando così i dettagli a livello di micron, nonché i metadati e le informazioni di provenienza dell'oggetto per una futura prova di autenticità.

L’NFT dimostra che l’oggetto è stato acquistato da Buzz Aldrin, cosa di fondamentale importanza per i manufatti volati nello spazio, che possono essere posseduti legalmente solo se acquistati da un astronauta, secondo Sotherby’s.

Aldrin metterà in vendita anche i documenti della missione Apollo 11. La lista di controllo dell’attivazione dei sistemi dell’Apollo 11 LM comprende gli appunti presi da Aldrin mentre era sulla Luna. Si prevede che verrà venduto a 150.000-250.000 dollari.

“Dopo una profonda riflessione, mi è sembrato il momento giusto per condividere con il mondo questi oggetti, che per molti sono simboli di un momento storico, ma che per me sono sempre rimasti ricordi personali di una vita dedicata alla scienza e all’esplorazione”, ha dichiarato Aldrin. “Dalla giacca che ho indossato durante il mio viaggio sulla Luna e ritorno, al famoso interruttore rotto che ha rischiato di porre fine alle nostre vite, alla penna che ci ha salvato, ai vari manufatti che abbiamo usato per completare la missione, spero che questa collezione offra una visione di ciò che è stato essere Buzz Aldrin”.

I cimeli dell’Apollo 11 saranno il pezzo forte della Geek Week di Sotheby’s, che dal 20 al 27 luglio comprende anche il secondo pezzo più grande della Luna sulla Terra, un pezzo del famoso asteroide Vesta e un raro meteorite caduto durante una delle più grandi piogge di meteoriti di sempre il 12 febbraio 1947 in Siberia.