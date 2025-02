In partenza il tesseramento Fe.doc. Confial

Il 16 Gennaio è nata Fe.D.O.C . acronimo di Federazione nazionale Digitale Orientamento Comunicazione .

La suindicata organizzazione è il primo sindacato che tutela tutti i lavoratori del digitale ( formatori digitali, social media manager, videomaker,Digital marketing, freelance, giornalisti filmaker) Orientatori e docenti di corsi a distanza.

La FEdoc è una costola della Confial, Confederazione Italiana Autonoma Lavoratori, trattasi una realtà sindacale di giovane costituzione radicata in tutte le regioni , nelle categorie produttive del terziario e del settore privato e pubblico, in attivo ha sottoscritto patti federativi e di adesione di altri sindacati, oltre a 22 contratti collettivi nazionali di lavoro il segretario Confederale è il Cavaliere Benedetto Di Iacovo una persona eclettica ,di forte carisma e di grande professionalità.

Gli associati alla FEdoc – Confial oltre a trovare un sindacato che li tuteli e li assiste potranno usufruire una serie di attività e servizi messi a loro disposizione:

-Consulenza legale e contrattuale per risolvere problematiche legate ai rapporti di lavoro e collaborazioni;

-formazione continua per aggiornare le competenze degli.associati in un Mercato del lavoro in evoluzione ;

-convezione Caf e patronato ;

– convenzione con FENIT inquilini e territorio;

– convezione Associazione Nazionale Consumatori ;

– promozioni di reti professionali con eventi workshop e incontri n lavoratori del settore;

– riconoscimento professionale supportando i lavoratori nel processo di certificazione e legge 4 /2013;

– chat dedicata ;

– convenzione amica Card tessera con 50000 esercizi commerciali e altre attività convenzionate;

– altri servizi sociali o in programmazione.

“La nostra missione è creare una federazione smart costituita soprattutto da giovani e da donne, bisogna valorizzare i giovani , abbiamo la necessità di dare spazio alla professioni del digitale e dobbiamo mettere in primo piano l’orientamento professionale, scolastico e universitario “è quanto afferma il neosegretario nazionale Alfonso Angrisani

– Per informazioni e altro è possibile contattare la segreteria nazionale all indirizzo alfonsoangrisani@confial.it oppure fedocnazionale@confial.it oppure al numero di telefono 3334165622