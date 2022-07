Immobiliare, mercato mutui speciale Campania IV trimestre 2021 a cura di Kiron.

ITALIA

Le famiglie italiane hanno ricevuto finanziamenti per l’acquisto dell’abitazione per 15.913 milioni di euro, rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente si registra una variazione delle erogazioni pari a +2,7%, per un controvalore di oltre 425 milioni di euro. La fotografia indica ancora un aumento dell’erogazione del credito concesso alle famiglie, che conferma la tendenza sia del terzo trimestre 2021 (quando la variazione è stata pari a +22,1%) sia del secondo trimestre 2021 (+39,9%).

Gli ultimi dodici mesi si sono chiusi con 61.611 milioni di euro erogati, con una variazione pari a +22,0% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

CAMPANIA

Le famiglie campane hanno ricevuto finanziamenti per l’acquisto dell’abitazione per 771,1 milioni di euro, che collocano la regione al settimo posto per totale erogato in Italia, con un’incidenza del 4,85%; rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente in regione si registra una variazione delle erogazioni pari a -5,2%, per un controvalore di -42,7 milioni di euro.

Se si osserva l’andamento delle erogazioni sui 12 mesi, e si analizzano quindi i volumi dell’intero anno solare 2021, la regione Campania mostra una variazione positiva pari a +13,8%, per un controvalore di +383,4 mln di euro. Sono dunque stati erogati in questi ultimi dodici mesi 3.164,9 mln di euro, volumi che rappresentano il 5,14% del totale nazionale.

PROVINCE DELLA CAMPANIA

Nel quarto trimestre 2021 le province della Campania hanno evidenziato il seguente andamento.

La provincia di Avellino ha erogato volumi per 31,5 mln di euro, facendo registrare una variazione rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno pari a -13,5%. Nell’ultimo anno, invece, sono stati erogati 134,0 mln di euro, pari a +6,4%.

A Benevento provincia sono stati erogati volumi per 18,1 mln di euro, corrispondenti a una variazione rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente pari a -14,9%. Nei precedenti dodici mesi sono stati erogati 80,5 mln di euro (+10,9%).

La provincia di Caserta ha erogato volumi per 92,7 mln di euro, la variazione sul trimestre è pari a -13,7%. I dodici appena trascorsi hanno evidenziato volumi per 401,1 mln di euro, corrispondenti a +17,8%.

In provincia di Napoli i volumi erogati sono stati 479,9 mln di euro, con una variazione pari a -0,9%. Quelli nei quattro trimestri considerati sono stati 1.953,5 mln di euro, (+14,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso).

In provincia di Salerno sono stati erogati volumi per 148,9 mln di euro, la variazione rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente pari a -9,4%. Sommando i volumi dei precedenti quattro trimestri, i volumi sono stati 595,9 mln di euro e la variazione +11,6%.

IMPORTO MEDIO DI MUTUO – CAMPANIA

Attraverso l’elaborazione dei dati provenienti dalle agenzie di mediazione creditizia Kìron ed Epicas, gli esperti di Kìron Partner SpA hanno analizzato la tendenza rispetto all’importo medio di mutuo erogato.

Nel quarto trimestre 2021 in Campania si è registrato un importo medio di mutuo pari a 119.555 euro, in diminuzione rispetto a quanto rilevato durante lo stesso trimestre dell’anno precedente, quando il ticket medio ammontava a 122.300 euro. Mediamente colui che sottoscrive un mutuo nella regione viene finanziato circa il 3% in più rispetto al mutuatario medio italiano.

CONCLUSIONI

Possiamo considerare la chiusura d’anno 2021 molto interessante tenendo conto della delicata situazione socio-economica che ha caratterizzato il nostro Paese nel corso dell’anno. Gli istituti, alla luce della forte liquidità di cui dispongono, hanno continuato ad erogare credito alle famiglie, ponendo particolare attenzione alla qualità del credito concesso. Le agevolazioni a beneficio dei giovani previste nel PNRR hanno fatto il resto facendo accelerare ulteriormente la concessione di credito finalizzata all’acquisto immobiliare. L’andamento dei tassi medi relativi ai mutui casa ha registrato nella seconda parte del 2021 un lieve aumento, soprattutto a causa della situazione economica e finanziaria. Crescita che è continuata nel corso dei primi mesi del 2022.