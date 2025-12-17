Il Villaggio di Natale all’Arsenale di Amalfi

Tutta la magia delle feste sta per rivivere nell’evento più atteso dai bambini. Ritorna Amalfi Christmas Village: un percorso magico che trasforma l’Antico Arsenale della Repubblica Marinara in un mondo incantato, dove le leggende locali incontrano le tradizioni natalizie. Un format, che include al suo interno diversi momenti, inserito nel Natale dei Piccoli, rassegna ideata dall’Amministrazione Comune guidata dal Sindaco Daniele Milano, pensata esclusivamente per i bimbi, come sempre ad ingresso gratuito.

Sabato 20 dicembre 2025 alle ore 16 inaugura la Fabbrica del Natale: grandi e piccini potranno vivere emozioni uniche incontrando la laboriosa squadra degli Elfi di Babbo Natale, tutti i giorni, dal 20 al 24 dicembre (con apertura dalle ore 16:00 alle 19:00). Ci sarà Elfo Astronomo, che guiderà i più piccolini alla scoperta del funzionamento della Bussola, fino a Mamma Claus, che aprirà le porte della sua cucina per preparare deliziosi biscotti: saranno però dolci molto speciali, perché l’ingrediente segreto è il limone di Amalfi, riconosciuto come Patrimonio Agricolo di importanza Mondiale dalla FAO durante la cerimonia di premiazione GIAHS 2025 (Globally Important Agricaltural Heritage Systems). I bambini potranno anche frequentare la Scuola Guida di Babbo Natale allestita in Arsenale, seguendo le rotte delle antiche galee, oppure lasciarsi sorprendere dai minishow e dalle magie del Laboratorio della Neve. Il 22 e il 23 dicembre 2025 la Fabbrica del Natale lascia spazio a Christmas in Wonderland, con un’ospite molto speciale: Alice che coinvolgerà tutti gli Elfi di Natale in una fantastica avventura, alla ricerca della magica bussola di Flavio Gioia, per scovare la tana del Bianconiglio. Strani incontri, tante sorprese e un esilarante tè con il Cappellaio Matto e un ospite d’onore direttamente dal Polo Nord: chi sarà?

«Un’esperienza unica che invita a riscoprire la magia del Natale con gli occhi dei bambini, tra meraviglia, fantasia e la storia di Amalfi – afferma l’Assessore con delega all’Infanzia, Scuola e Istruzione, Francesca Gargano – “Amalfi Christmas Village” è l’evento di punta del programma ideato per i più piccolini. Un universo fantastico, a cura di Spettacolando Eventi. La filosofia che accompagna la nostra scelta è sempre la stessa, ovvero ‘imparare facendo’, favorendo l’aggregazione, l’incontro, l’inclusione, la solidarietà e al tempo stesso, trasmettere la grande tradizione identitaria di Amalfi: sarà possibile viaggiare lungo le rotte degli antichi vascelli della Repubblica Marinara di Amalfi, grazie all’invenzione della bussola, in esposizione al Museo del Ducato Marinaro ospitato all’interno dell’Arsenale. Al suo interno sono custodite le varie bussole che si sono evolute nel tempo, il plastico della Città medievale, quando solcava il Mediterraneo, regina incontrastata dei mari».

«Non mancherà, ovviamente, Babbo Natale, che farà la sua capatina ad Amalfi in Arsenale il giorno della vigilia, il 24 dicembre dalle ore 10 alle 13, per raccogliere le letterine con tutti i desideri scritti su foglio di carta pregiata realizzato presso il Museo della Carta di Amalfi – aggiunge Enza Cobalto, consigliera delegata agli Eventi e alla Cultura – Tanti laboratori, spettacoli per la famiglia che si alterneranno di giorno in giorno, con i bimbi a decorare biscotti. Special guest una fantastica Alice nel Paese delle Meraviglie. Da Mrs Claus impareremo la ricetta segreta del Natale. E poi ci saranno tanti momenti per ridere, sognare insieme e riflettere sui temi sociali in maniera leggera e con un linguaggio vicino ai temi dell’infanzia e della pedagogia dello sviluppo».

Martedì 23 Dicembre alle ore 11 ci sarà il tradizionale appuntamento in piazzetta a Pogerola con la Colazione di Natale, a cura dell’Associazione Pigellulae. Per poter partecipare è indispensabile portare con sé tanta gioia, allegria… e la propria tazza natalizia preferita! Tra una fetta di torta e un sorso di cioccolata calda, sarà costruita insieme la casetta di pan di zenzero che ogni bimbo potrà portare a casa come dolce ricordo della giornata.

