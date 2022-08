Il Tuo Elenco Di Azioni Da Acquistare Include Queste Azioni Di Criptovaluta?

Se sei stato al passo con le notizie, sapresti che le azioni di criptovaluta sono calde in questo momento. Il figlio poster delle criptovalute è, ovviamente, Bitcoin.

Bitcoin è stato nuovamente ringiovanito poiché Tesla (TSLA) ha effettuato un investimento di $ 1,5 miliardi in Bitcoin di recente. Ciò ha portato il Bitcoin a saltare a nuovi massimi storici, superando i $ 50.000.

Ad esempio, guarda le società di mining di Bitcoin come Riot Blockchain (RIOT) e Marathon Patent Group (MARA). Entrambe le società hanno visto aumentare i prezzi delle loro azioni proprio quest’anno.

Con guadagni superiori al 200% da inizio anno, sarebbe normale vedere investitori alla ricerca di imminenti titoli di criptovaluta. Per non parlare del fatto che anche alcune delle banche più grandi ora guardano a Bitcoin.

Per iniziare, esamineremo il veterano dei servizi finanziari, Mastercard.

Per chi non lo sapesse, è un leader nei pagamenti globali che si rivolge a miliardi di consumatori ogni giorno. Simile ad altre società fintech, Mastercard è stata al centro dell’attenzione negli ultimi tempi grazie all’ascesa di Bitcoin.

In effetti, il titolo MA sembra essersi ripreso ai livelli pre-pandemia. Nonostante la sua valutazione attuale, gli investitori potrebbero avere più motivi per mantenere le azioni MA nelle loro liste di controllo. Ciò è dovuto al fatto che la società ha fatto un enorme annuncio proprio la scorsa settimana in merito alle transazioni di criptovaluta.

Migliori titoli – Mastercard

La società ha rivelato che avrebbe iniziato a supportare determinate criptovalute sulla sua rete di pagamento. Come molti si aspetterebbero, questo è un gioco sonoro da parte dell’azienda poiché l’adozione generale delle criptovalute è in aumento. Già prima di questo, Mastercard ha preso atto delle attività dei suoi clienti relative alle valute digitali.

È vero che la società ha riferito nel giugno 2020 che i clienti stavano già utilizzando le sue carte di debito nelle transazioni relative alle criptovalute. Nell’annuncio, la società afferma che i consumatori possono iniziare le transazioni in criptovaluta quest’anno.

Lo slancio di Mastercard potrebbe fornire un altro mezzo di crescita a lungo termine per l’azienda. Il tempo dirà se questo sarà il caso anche per le azioni MA.

In ogni caso, pensi che valga la pena guardarlo? Se pensi che ci sia del potenziale puoi sempre iniziare a investire nelle criptovalute attraverso applicazioni affidabili come bitalpha ai.

Migliori titoli da tenere d’occhio

Le migliori azioni da acquistare oggi sul mercato azionario?

MicroStrategy Inc.

L’azienda fornisce business intelligence, software mobile e servizi basati su cloud. Senza dubbio, le sue offerte principali di intelligence aziendale collocano l’azienda in un mercato ad alta domanda ora. Con innumerevoli organizzazioni che cercano di dare un senso ai propri dati in questa epoca, MicroStrategy potrebbe guardare a una crescita continua.

Azioni top tech (MSTR)

Questo titolo è stato sui radar degli investitori visto che è stato uno dei primi ad adottare Bitcoin come asset di riserva aziendale. Di conseguenza, il titolo MSTR sta attualmente registrando guadagni di oltre il 580% nell’ultimo anno. Nonostante questi guadagni, la società sembra avere più piani per puntare sul clamore della criptovaluta.

PayPal Holdings Inc.

Un altro titolo di criptovaluta sotto i riflettori ora sarebbe PayPal. Questo perché i suoi servizi forniscono ai clienti metodi di pagamento elettronici alternativi rispetto alla tradizionale moneta cartacea.

In generale, questo ha avvantaggiato l’azienda per via dei pagamenti digitali che sono diventati una nuova norma. Di conseguenza, anche PayPal ha tenuto il passo con la sua immensa crescita durante tutto l’anno.

Future Fintech Group Inc.

Future Fintech è uno sviluppatore leader di tecnologia blockchain e applicazioni correlate. In particolare, l’azienda cinese si concentra sullo sviluppo della tecnologia di e-commerce e finanziaria basata su blockchain. Ha anche operazioni incentrate sulla blockchain sotto forma di una piattaforma per un centro commerciale online, un sistema di pagamento digitale e una piattaforma di e-commerce transfrontaliero.

Dato tutto il brusio attorno a Bitcoin ora, le azioni FTFT sono salite alle stelle di oltre il 500% da inizio anno. Inoltre, l’azienda continua a trovare modi per monetizzare meglio la sua esperienza nella tecnologia blockchain.