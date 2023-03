Giornata Nazionale del Paesaggio, martedì 14 al Museo di Pontecagnano.

Martedì 14 marzo 2023, in occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio, promossa dal Ministero della Cultura con l’obiettivo di richiamare il paesaggio quale valore identitario del Paese da trasmettere alle giovani generazioni, il Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano ospiterà alle ore 17.00 la presentazione del libro di Paolo Romano “Io, la Campania. Autobiografia di una regione meravigliosa”.

L’evento, promosso dalla Direzione regionale Musei Campania – Museo Archeologico di Pontecagnano, in collaborazione con il Comune di Pontecagnano Faiano, si pone in continuità con le iniziative intraprese nelle precedenti edizioni nell’ambito dell’iniziativa “Ecomuseo dei Picentini – Terre della felicità”. A partire dal 2017 è stato, infatti, avviato il progetto di un Ecomuseo con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico diffuso che caratterizza quest’ampia parte di territorio in sinergia con Enti locali, Istituzioni e Associazioni ambientaliste e di promozione culturale.

La presentazione che si terrà al Museo di Pontecagnano, “porta ideale del territorio dei Picentini”, è dedicata alla celebrazione della nostra regione geografica attraverso un dialogo con lo scrittore Paolo Romano, autore del volume edito da Marlin Editore, in cui la Campania diventa una figura femminile fascinosa che “si racconta” in prima persona. Una narrazione emozionante, coinvolgente, autobiografica che, attraverso diversi registri, colto, divulgativo, storico, poetico, dona una visione originale sul profilo più autentico del nostro territorio e offre diversi spunti di riflessione sul racconto “emozionale” dei luoghi dell’“Ecomuseo dei Picentini”.

A parlarci del riconoscimento normativo degli ecomusei della Campania interverrà invece Valeria Ciarambino, vicepresidente del Consiglio regionale della Campania, che terrà un approfondimento sull’iter legislativo regionale dell’Ecomuseo dei Picentini, già oggetto di sottoscrizione lo scorso anno di un “Patto di collaborazione” tra i Comuni dei territori coinvolti (Pontecagnano Faiano, Giffoni Valle Piana, Giffoni Sei Casali, San Cipriano Picentino, San Mango Piemonte, Montecorvino Rovella, Montecorvino Pugliano, Olevano sul Tusciano, Castiglione del Genovesi e Acerno).

La partecipazione all’iniziativa è gratuita. Per l’ingresso al Museo è previsto il biglietto d’ingresso, gratuito per bambini e ragazzi fino ai 18 anni e in tutti i casi previsti dalla normativa del Ministero della Cultura.