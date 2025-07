Firework, reading party a Vietri domenica 13

Domenica 13 luglio, dalle 19:15 alle 21:15, la suggestiva Costiera Amalfitana farà da cornice a un evento unico: il primo Reading Party gratuito “Firework” in Italia.

L’iniziativa, fortemente voluta dall’Assessore Daniele Benincasa e organizzata con il patrocinio del Comune di Vietri sul Mare, rappresenta un momento significativo per la cultura letteraria italiana. A ideare il progetto sono Antonio Roberto e Alessio Ruggiero, rispettivamente founder e co-founder della community letteraria Libri Sottolineati, in collaborazione con Reading Rhythms, l’azienda americana che ha definito questi eventi come “Firework” – una scintilla destinata a illuminare il panorama culturale del nostro Paese.

Un palcoscenico naturale per la letteratura

La location scelta è La Ciurma by In Vino Veritas, in Via Francesco Petrarca a Vietri sul Mare. Uno scenario mozzafiato, affacciato sul mare e sui celebri “Due Fratelli”, accoglierà i partecipanti in un’esperienza in cui il tempo rallenta e la natura incornicia la magia delle parole scritte.

L’arte del Reading Party: oltre il tradizionale book club

I Reading Party rivoluzionano gli eventi letterari. Diversamente dai classici book club, invitano ciascun partecipante a portare il proprio libro e a leggerlo in silenzio, condividendo lo spazio con altri appassionati in un’atmosfera di concentrazione e rispetto reciproco.

La lettura è accompagnata da un sottofondo musicale delicato, alternato a momenti di condivisione, durante i quali i lettori possono scambiarsi impressioni, consigli e scoprire nuovi titoli.

Un rituale di connessione autentica

“Non è solo un evento. È un rituale d’estate. È connessione autentica. È poesia in riva al mare”: così gli organizzatori descrivono un’esperienza che va oltre il semplice incontro letterario. Il Reading Party di Vietri è una pausa dalla frenesia quotidiana, un’oasi dove il silenzio collettivo diventa linguaggio universale.

I partecipanti sono invitati a portare con sé il libro che stanno leggendo, a sottolinearlo, a viverlo mentre il fruscio delle pagine si fonde con il respiro del mare.

Musica e atmosfera suggestiva

A rendere speciale la serata sarà la musica dell’handpan, suonato dal giovane artista di strada Domenico Amato. Le sue vibrazioni profonde e ipnotiche creeranno un’atmosfera di raccoglimento e ispirazione, trasformando il Reading Party in un vero e proprio viaggio sensoriale.

Vantaggi e opportunità

L’evento offre molteplici benefici: tempo di qualità per leggere senza distrazioni, confronto spontaneo con altri appassionati e un’esperienza immersiva in un contesto sociale inclusivo.

Il format Not A Book Club rappresenta una nuova frontiera dell’aggregazione culturale, dove l’individualità del lettore si fonde con la dimensione comunitaria.

Come partecipare

L’evento è gratuito e aperto a tutti, con prenotazione obbligatoria. I dettagli sono disponibili sui canali social ufficiali di Libri Sottolineati.

La Ciurma by In Vino Veritas, in Via Francesco Petrarca, 84019 Vietri sul Mare (Salerno), sarà il teatro di questo appuntamento che segna l’inizio di una nuova era per i Reading Party in Italia.

Con il tramonto che tinge di colori il mare della Costiera e le prime stelle nel cielo estivo, il 13 luglio Vietri sul Mare diventerà il cuore pulsante della letteratura condivisa, offrendo un’esperienza destinata a restare nella memoria.

Un appuntamento imperdibile per chi crede nel potere trasformativo della lettura e nella bellezza della condivisione culturale in uno dei luoghi più incantevoli d’Italia.

