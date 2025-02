Fare Digitale, iniziativa della Camera di Commercio per le PMI

Il 7 febbraio 2025 inizia “Fare Digitale”, corso gratuito di formazione digitale promosso dalla Camera di Commercio di Salerno nell’ambito delle attività di PIDMed, in collaborazione con l’associazione Fare Digitale APS e l’Hub Rete Salerno, progetto sostenuto dal Ministero per lo Sport e i Giovani e attuato da Invitalia. Il progetto PIDMed, portato avanti dalla CCIAA di Salerno in partnership con l’Università Federico II di Napoli vede la direzione scientifica di Alex Giordano.

I sei incontri, l’ultimo in programma il 26 giugno, vedranno la presenza di sei grandi esperti di trasformazione digitale e intelligenza artificiale, le eccellenze salernitane Gabriele Granato, Giuseppe Noschese, Michele Aponte, Dario Russo, Mara Normando e Luigi Ferrara e di altrettanti grandi imprenditori del nostro territorio. Giuseppe Pagano, dell’Azienda San Salvatore, Pietro D’Elia, dell’azienda I Segreti di Diano, Federica Vassallo di Ci.Bo, Giuseppe Vassallo di Dialectika, Piero Robertiello di Mulino Urbano e Annalisa Verdecchia di Memo Design racconteranno il percorso di trasformazione digitale della propria azienda supportato dalle attività del progetto PIDMed offrendo spunti di riflessione e ispirazione per le aziende locali che si stanno avvicinando per la prima volta a questo processo.

Un’opportunità unica per le piccole e medie imprese, i professionisti e le start-up della provincia di Salerno che vogliono potenziare le proprie competenze digitali e affrontare la trasformazione tecnologica, contribuendo a innalzare ancor di più il livello di digitalizzazione delle imprese della provincia di Salerno che, come evidenziato nel report realizzato dal Centro Studi Tagliacarne risulta essere di 2,42 su una scala da 0-4 (anno 2023). Numeri che portano Salerno dall’83simo al 29simo posto nella graduatoria che misura il livello medio di digitalizzazione delle imprese italiane.

“Oggi più che mai c’è bisogno adeguare i processi produttivi e dotarsi di competenze in grado di utilizzare dati e strumenti digitali – dichiara Andrea Prete, presidente di Unioncamere e Camera di Commercio Salerno – siamo in un periodo di grandi trasformazioni che possono diventare anche grandi occasioni, se si è capaci di coglierle. Con il PIDMed di Salerno stiamo dando l’opportunità a molte imprese di adeguarsi ai nuovi standard produttivi, in modo da rimanere competitive senza snaturarsi. E i numeri ci stanno premiando” – conclude Prete.

Nel corso degli incontri i partecipanti avranno la possibilità di valutare il proprio livello di maturità digitale, studiare nuovi modelli di business e di marketing, definire strategie per la trasformazione digitale della propria attività, anche attraverso l’introduzione e la conoscenza dell’intelligenza artificiale e dell’automazione, imparare a fare dei dati aziendali un valido supporto al processo decisionale.

La Camera di Commercio di Salerno, attraverso PIDMed, supporta le PMI nel loro percorso di innovazione, mettendo a disposizione risorse, consulenza, orientamento e formazione per affrontare le sfide digitali.

PIDMed, con la direzione scientifica di Alex Giordano, è un Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Salerno nato in collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” per elaborare un modello di Trasformazione Digitale a impatto positivo su economie, società e ambiente in grado di valorizzazione anche l’identità storica del Sud e della Campania.

La registrazione e la partecipazione al corso è totalmente gratuita: per completare l’iscrizione consultare il sito della Camera di Commercio di Salerno e il seguente link: https://www.pidmed.eu/fare-digitale-corso-formazione-pmi/

Il Programma di “Fare Digitale”

Il corso è composto da sei moduli da Febbraio a Giugno di 4 ore ciascuno, fruibili anche singolarmente che rilasceranno un attestato di partecipazione:

· 7 febbraio, dalle 14 alle 18: Introduzione alla Trasformazione Digitale delle Imprese

a cura di Gabriele Granato, docente di Web Marketing e Comunicazione digitale presso l’Università LUMSA, e l’imprenditore Giuseppe Pagano dell’Azienda San Salvatore;

· 6 marzo, dalle 10 alle 14: Strategia Digitale e Roadmap per l’Innovazione

a cura di Giuseppe Noschese, consulente e-commerce e formatore, e l’imprenditrice Federica Vassallo di Ci.Bo Cilento Food Boutique;

· 3 aprile, dalle 14 alle 18: Gestione dei Dati e Processi Data-Driven

a cura di Michele Aponte, CEO e CTO di Ellycode, e l’imprenditrice Annalisa Verdecchia di Memo Design;

· 8 maggio, dalle 10 alle 14: Modelli di Business nell’Era Digitale

a cura di Dario Russo, consulente di Marketing Digitale, e l’imprenditore Pietro D’Elia di I Segreti di Diano;

· 5 giugno, dalle 10 alle 14: Comunicazione e Marketing Digitale

a cura di Mara Normando, imprenditrice nel settore turistico e consulente esperta in social media marketing, e l’imprenditore Piero Robertiello di Mulino Urbano;

· 26 giugno, dalle 10 alle 14: Intelligenza Artificiale e Marketing Automation

a cura di Luigi Ferrara, consulente di Marketing Digitale, e l’imprenditore Giuseppe Vassallo di Dialectika.