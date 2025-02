Eterno ripetersi banale, venerdì 14 al Teatro del Giullare

ETERNO RIPETERSI BANALE

uno spettacolo di Collettivo Compagnia A.D.D.A

testo Leonardo Ceccanti

regia Matteo Ceccantini

con Leonardo Ceccanti, Matteo Ceccantini, Matteo Risaliti

suoni Eugenio Domenici

spettacolo vincitore del premio LiNUTILE del Teatro

vincitore Festival INVENTARIA 2024 – sezione spettacoli

I nostri gesti e le nostre azioni, la nostra stessa esistenza è minacciata nel suo più intimo significato dal confronto con l’eterno e il nulla: ciò che siamo e che facciamo, per qualcuno è già accaduto e riaccadrà in futuro tale e quale a come noi lo stiamo vivendo. Chi siamo noi di fronte a questa prospettiva? Come possiamo tutelare l’unicità che riteniamo ci contraddistingua? Esiste veramente un qualcosa che ci definisce rispetto a tutte le altre persone? Per il settimo appuntamento di Mutaverso Teatro, progetto a cura di Ablativo, il 14 febbraio alle ore 21, al Piccolo Teatro del Giullare di Salerno andrà in scena lo spettacolo dal titolo Eterno Ripetersi Banale, del collettivo livornese A.D.D.A.

Il testo di Leonardo Ceccanti e la regia di Matteo Ceccantini, anche in scena assieme a Matteo Risaliti, sono un tentativo ironico e consapevole di porre una serie di domande su chi siamo oggi e su come si è comodamente omologati nei cliché, veicolando la delicata questione e giocando con il linguaggio teatrale, per destrutturarlo e orientare una risposta generale. Di fronte – e in continuo dialogo con il pubblico presente – i tre performer si presentano come giovani aspiranti attori, registi, drammaturghi, alla ricerca continua di un’innovazione in grado di redimere dalle varie banalità. Ma ha davvero senso cercare sempre qualcosa di nuovo?

Al termine dello spettacolo, il giornalista Michele Di Donato dialogherà con gli artisti ospiti e gli spettatori in sala.

Informazioni

Data: 14 febbraio 2025, ore 21.00

Luogo: Piccolo Teatro del Giullare, Via Vernieri (Trav. Incagliati 2), Salerno

Biglietti: Intero 13 €, Ridotto under30 10 €

Contatti e prenotazioni:

Tel: 329 4022021

Facebook: ablativo

Instagram: _ablativo