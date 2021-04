Doppietta di Gondo in extremis, vittoria di rimonta della Salernitana sul Venezia.

Lo svantaggio iniziale non ha spaventato più di tanto la Salernitana di Fabrizio Castori che è riuscita a capovolgere l’esito del match giocato contro il Venezia. Per la squadra capitanata da Modolo il match ha vissuto momenti molto differenti dal punto di vista emozionale. Si è partiti dalla gioia per una possibile vittoria, alla tristezza causata da una sicura sconfitta. Tutto il contrario di quello che hanno provato in casa Salernitana. Castori decide di schierare la sua squadra con il giusto mix tra propensione offensiva ed equilibrio difensivo; Venezia che però è protagonista del primo momento clou della sfida: come detto sono proprio gli uomini di Zanetti a passare per primi quando sul cronometro ci sono 28minuti. La fase di gestione gara non è stata di certo però una passeggiata. La Salernitana infatti alza il baricentro, guadagna campo e riesce a creare diversi pericoli anche se ogni tanto lascia spazio al contropiede. La costante spinta offensiva porta al ribaltamento del punteggio. E’ Gondo a firmare la rete del definitivo sorpasso. Il finale premia la Salernitana che porta a casa i tre punti vincendo per 2-1

Il Venezia è riuscito a portarsi in vantaggio grazie alla rete di Youssef Maleh al 28°, chiudendo il primo tempo sul risultato di 1-0. La Salernitana ha risposto nel secondo con il gol al 92° minuto di Gondo, prima della rete finale che ha chiuso la partita nei minuti di recupero.