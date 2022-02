Dieci piccoli napoletani, Antonio Vistarelli presenta il suo libro ad Eboli

Il 19 febbraio, alle ore 18:00, presso Buatt Arte & Bistrò, ci sarà la presentazione del libro “Dieci piccoli napoletani” di Antonio Vastarelli, edito dalla casa editrice Fanucci Editore, nell’ambito della Rassegna Letteraria DiVini Libri Chiacchierata con l’Autore.

L’autore Antonio Vastarelli racconta, nel suo thriller-noir, la storia di Arturo Vargas, un giornalista molto insolito, che cerca di tirare avanti scrivendo racconti fantasy, dopo che ha completamente rovinato la sua carriera nel mondo del giornalismo.

Un giorno, Arturo Vargas, si trova sull’uscio di casa una busta contenente cinquemila euro. Il telefono squilla. Una donna con una voce sensuale e dal nome che suona falso gli chiede aiuto: crede che qualcuno voglia ucciderla e sostiene di avere una lista di dieci indiziati da cui partire. I singoli nomi gli verranno rivelati di volta in volta, i pagamenti effettuati sempre in contanti infilati sotto la porta di casa. Vargas, titubante, accetta.

La sua carriera di giornalista si è arenata, e ormai tira avanti a stento grazie a racconti

fantasy pubblicati sotto pseudonimo.

In una Napoli bellissima e indolente, l’improvvisato detective condurrà indagini superficiali che porteranno alla luce il ritratto di una borghesia decadente, tenuta insieme da interessi criminali.

Dopo aver incontrato Vargas, i sospettati della lista, intanto, spariscono misteriosamente

uno a uno, proprio come descritto in una stramba filastrocca inviata alla polizia nella quale si annunciano le circostanze della scomparsa di “dieci piccoli napoletani”. Arturo è caduto in una trappola e, senza accorgersene, si è tuffato nel passato, alla ricerca di un’identità perduta.

In una Napoli tinta di giallo, un romanzo ironico e rocambolesco da una delle firme de Il Mattino e Il Sole 24 Ore.

L’evento sarà sia in presenza, nel rispetto delle norme anticovid19, (l’ingresso sarà consentito fino a esaurimento posti), che online sul canale YouTube DiVini Libri Chiacchierata con l’Autore, a cura del registra Antonio Durante.

All’evento prenderanno parte, oltre lo scrittore Antonio Vastarelli, la dott.ssa Filomena Domini, che introdurrà l’incontro, il prof. Vincenzo Pietropinto che chiacchiererà con l’autore, e il dott. Antonio Manzo che farà conoscere l’autore dal punto di vista giornalistico. Saranno presenti I Cantori di San Lorenzo e l’Associazione teatrale EducArteatrando, i quali leggeranno brani del libro.

La serata sarà allietata dall’intermezzo musicale a cura dell’Ing. Alfredo Giordano e l’Arch. Antonio Mauriello, che delizieranno i presenti suonando brani classici napoletani.

Inoltre ci sarà la presenza di due giovani scrittrici in erba, Clara Mirabella e Chiara Rago. Autrici

dell’opuscolo “I più bei racconti per le migliori amiche”.

Partner dell’evento sono, l’associazione Migr-Azioni, Eboli Channel, e la Radio web Ulisse – La cultura che naviga.

Al termine della presentazione è prevista una degustazione, con le prelibate mozzarelle del Caseificio La Rocca dei Sapori, e dell’ottimo vino della Casa Vinicola Testa, di Caposele.