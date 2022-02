Rifiuti tunisini a Serre, Cammarano (M5S): Regione chiarisca.

“Questa mattina abbiamo visitato i luoghi dove verranno stoccati i rifiuti illegalmente spediti in Tunisia. Parliamo di almeno 200 container di rifiuti che arriveranno al porto di Salerno dalla Tunisia e che ora saranno stoccati nell’area militare di Persano, nel comune di Serre, un’area di grande pregio naturalistico”.

Così il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Michele Cammarano, firmatario di un’interrogazione alla giunta regionale. Ho chiesto alla Regione Campania di rendere pubblico il cronoprogramma relativo agli impegni presi, tramite atti regionali, sullo stoccaggio, la caratterizzazione e il trasferimento dei rifiuti provenienti dall’Africa e destinati nel comune di Serre. Ad oggi non sappiamo cosa ci sia nei containers che arriveranno al porto di Salerno, e un approfondimento in merito è stato richiesto anche in sede giudiziaria nell’ambito delle implicazioni legali legate alla vicenda”.

“Con queste premesse, dunque, e con la dolente esperienza dell’ultradecennale stoccaggio delle ecoballe nel medesimo sito, la chiarezza, la trasparenza e l’efficienza degli organi regionali preposti deve essere massima, nel rispetto prima di tutto della comunità interessata. L’appello è che la Regione Campania restituisca l’area di Persano libera da ogni genere di rifiuto nel più breve tempo possibile” – conclude Cammarano -.