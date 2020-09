Danza in Versi, giovedì 3 ai Barbuti.

Giovedì 3 settembre 2020, alle ore 21.30, in largo Santa Maria dei Barbuti, nel centro storico di Salerno, per la XXXV edizione della rassegna estiva di teatro “Barbuti Festival”, l’Associazione Campania Danza presenta lo spettacolo “Danza in versi”. Testi di Brunella Caputo (Ingresso 10 euro www.postoriservato.it).

“Danza in versi” è il titolo scelto per la nuova produzione firmata dall’Associazione Campania Danza diretta da Antonella Iannone. Una coreografia nella quale i passi fanno da contrappunto alle parole poetiche e narrative di Brunella Caputo e che trovano nella voce dell’attore Felice Avella il loro corpo di parola. Dopo il debutto dei giorni scorsi negli spazi del Convento San Domenico Maggiore a Napoli nell’ambito della quarantunesima edizione di “Estate a Napoli”, approda quindi a Salerno uno spettacolo da non perdere.

I danzatori (Antonello Apicella, Eirene Campagna, Aurora Convertini, Simone Liguori, Olimpia Milione, Francesco Morriello, Melania Nicastro e Luigi Pagano) saranno come accompagnati da ogni singolo fonema che per l’occasione diventa nota e poi musica su cui costruire il non detto dei testi recitati. “Danza in versi” vuole essere un pretesto artistico che nasce dall’esigenza di restituire centralità alla scrittura pensata, scelta, costruita secondo regole ben precise. In un tempo in cui le parole sembrano svuotarsi in un susseguirsi di post lanciati in rete, sul palcoscenico ritrovano la loro genesi. Parola scritta, parola pronunciata ed infine parola danzata riannodano il filo del tempo, attraversando le notti e ascoltando il silenzio di una poetica ancora viva.

