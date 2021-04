Dal data lake Costa d’Amalfi, giovedì 8 sui canali social del Distretto Turistico.

Come la tecnologia del data science può aiutare a migliorare le proprie prestazioni di business? Quali sono le competenze necessarie per leggere i data e come usarli? Come cogliere le preferenze e le conversazioni di viaggiatori su una destinazione per orientare le proprie scelte aziendali?

Sono questi alcuni dei temi che verranno sviluppati durante la prima masterclass Growth 2021 Distretto Turistico Costa d’Amalfi in programma giovedì 8 aprile dalle 16 alle 18 live sul canale Facebook del Distretto Turistico Costa D’Amalfi. A condurre la lezione, in diretta da Nana Bianca hub di innovazione di Firenze, sarà Mario Romanelli, Sales Director Italy di The Data Appeal Company, società italiana che raccoglie in tempo reale i dati online del settore viaggi e non solo, grazie a una tecnologia basata sull’intelligenza artificiale e data science.

La masterclass vedrà anche il contributo di Flavia Coccia, Responsabile Progetti ISNART| Istituto Nazionale Statistiche Turismo e Raffaele De Sio, Segretario Generale della Camera di Commercio Salerno.

I 30 minuti finali della lezione verranno dedicati a una sessione di Q&A condotta da Andrea Ferraioli, Presidente dell’Associazione Distretto Turistico Costa d’Amalfi e Robert Piattelli, Engagement progetto Authentic Amalfi Coast e Co-founder BTO Educational.

Ecco qui nel dettaglio gli argomenti che verranno affrontati durante la masterclass.

Presentazione e contesto

Chi è Data Appeal e cosa fa per le aziende e i territori

Cos’è un algoritmo

L’evoluzione: Analogico > Digital > Smart

I dati al centro

Data Lake vs Data Base

Soft skill e formazione

La lettura dei dati

Gli indici Sentiment, Travel Barometer e Safety

Italia (progetto Enit), Campania e Amalfi

Usare i dati

Come usare i dati nei vari contesti: imprenditore, territorio e politica

Skill, ruoli e formazione

Di cosa parlano gli ospiti del territorio e come possiamo migliorare la loro esperienza

L’evento, gratuito, è stato possibili grazie al contributo di generosi sponsor, fra cui Time Vision scarl, Agenzia per il Lavoro, Il Centro C.S.C. Group di Salerno, società di consulenza in materia di Sicurezza sul lavoro e GDPR, Connectivia srl, società che offre soluzioni WiTech, Alden srl Consulenti d’impresa e Associazione Professionale Gatto Camera d’Avino.

Link per partecipare: https://www.facebook.com/distrettoturisticocostadamalfi/live/

Mario Romanelli

Mario Romanelli è Sales Director Italy di The Data Appeal Company.

Dal 1996 si occupa di innovazione e digitale, ha maturato la sua esperienza prima nell’ambito della progettazione di software e successivamente nel marketing e nella comunicazione digitale per grandi imprese e PA. Dal 2014 è parte del team di Travel Appeal, ora The Data Appeal Company, per cui è responsabile commerciale per il mercato italiano.

The Data Appeal Company (ex-Travel Appeal) è stata fondata all’interno del Campus di Ca’ Tron di H-Farm nel gennaio del 2014 da Mirko Lalli. E’ una società italiana che raccoglie in tempo reale i dati online del settore viaggi e non solo, grazie a una tecnologia basata sull’intelligenza artificiale e data science. Monitora e interpreta una combinazione unica di dati geo-localizzati, feedback pubblicati online e comportamenti di acquisto per qualsiasi punto di interesse nel mondo. Attraverso la sua attività offre l’opportunità di sfruttare l’esperienza umana per orientare le scelte di business. La tecnologia utilizzata infatti, che si avvale di un data Lake che attinge a oltre 100 fonti online, e’ in grado di comprendere le storie e i bisogni dei clienti e fornisce alle aziende gli strumenti efficaci per dare vita ad esperienze di successo. The Data Appeal Company si avvale oggi di un team di 50 persone e opera attraverso due sedi in Italia (Milano e Firenze) e due all’estero (Londra e Amsterdam). Monitora 300 milioni di contenuti ogni giorno, in 147 Paesi nel mondo.