Coronavirus, aggiornamento 23 luglio, 5 decessi e 261 nuovi casi nelle ultime 24 ore.

Cresce per il secondo giorno consecutivo il numero dei ricoveri in Campania per il Covid: al +9 di ieri si somma oggi un +5, con le degenze ordinarie che si attestano a 189.

Cala invece lievemente l’occupazione delle terapie intensive (-1), a quota 11.

Nel bollettino odierno dell’unità di crisi si segnalano 261 positivi su 7.275 test molecolari, con un tasso di incidenza del 3,58% in lieve calo rispetto al 4,17 di ieri.

Sette le nuove vittime, di cui due risalenti ai giorni scorsi ma registrate ieri. (ANSA).