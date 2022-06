Coronavirus, aggiornamento 16 giugno, 7 decessi e 2.983 nuovi casi nelle ultime 24 ore.

Sono 2.983 i casi di contagio da covid-19 registrati in Campania e rilevati a fronte di 14.968 test processati (10.865 antigenici e 4.103 molecolari). Hanno dato esito positivo 2.735 test antigenici e 248 tamponi molecolari. I morti sono otto, sette deceduti nelle ultime 48 ore e un altro in precedenza ma registrato ieri. I ricoverati complessivi in Campania sono 315, 302 in degenza e 13 in terapia intensiva.

Questo il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 2.983

di cui:

Positivi all’antigenico: 2.735

Positivi al molecolare: 248

Test: 14.968

di cui:

Antigenici: 10.865

Molecolari: 4.103

Deceduti: 7 (*)

(*) nelle ultime 48 ore. 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 575

Posti letto di terapia intensiva occupati: 13

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 302(*) Posti letto Covid e Offerta privata.