Coppa Italia: Jomi in semifinale ma perde Dalla Costa.

La Jomi Salerno accede alle semifinali di Coppa Italia. Capitan Napoletano e compagne battono Cellini con il punteggio finale di 37 – 33. Il sette allenato da coach Laura Avram è il prima semifinalista della Coppa Italia femminile alla Regione Emilia-Romagna Arena di Salsomaggiore Terme ma perde per infortunio Ilaria Dalla Costa costretta a lasciare il campo ad otto minuti dal suono finale della sirena a causa di una distorsione alla caviglia. L’atleta della formazione salernitana difficilmente sarà recuperata per la semifinale in programma sabato 5 febbraio. Sfida controllata dalle campionesse d’Italia, ma Padova ha avuto il merito di esprimersi in maniera eccellente. Jomi Salerno in vantaggio sul 19-15 al termine del primo tempo contro la Cellini Padova. Dopo un avvio equilibrato, la formazione campana è riuscita ad accelerare piazzando il break dell’allungo.

Jomi Salerno – Cellini Padova 37 – 33 (primo tempo: 19 – 15)

Jomi Salerno: Ferrari, Stellato, Dalla Costa 7, Rossomando 1, Avagliano, Krnic 2, Romeo 5, Ilic, Stettler 5, Martinez Bizzotto 2, Manojlovic 5, Napoletano 1, Tanaskovic 5, Lauretti Matos 4. Allenatore: Laura Avram

Cellini Padova: Eghianruwa B. 2, Djiogap Y. 3, Djiogap C. 10, Nitcheu 1, Aroubi S. 2, Djiogap V. 9, Broch, Meneghini 2, Aroubi F. , Prela 1, Eghianruwa S. 1, Enabulele, Danieli, Maffo 2. Allenatore: Saadi Abderrahman

Arbitri: Fato – Guarini