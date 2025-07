Commercialisti, La Cassa incontra gli Iscritti

Mercoledì 9 luglio dalle ore 15:30 presso la sede della Camera di Commercio di Salerno in via Roma (Salone del Genovesi) si terrà l’evento “La Cassa incontra gli Iscritti. Per una gestione del futuro lungimirante e sostenibile” a cura della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (CNPADC) in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno. Parteciperanno il Presidente della CDC (Cassa Dottori Commercialisti) Ferdinando Boccia, la Consigliera Maria Caputo e i Delegati Antonio Darino, Nicola Mutalipassi, Luigi Passante, Lucia Renzi, Amelia Savastano.

Questo evento si inserisce in un programma più ampio, “La Cassa sul territorio”, realizzato negli ultimi anni dalla Cassa di previdenza e assistenza dottori commercialisti e che la vede fortemente impegnata nel rafforzare la sua presenza sul territorio per la diffusione della cultura previdenziale e per fornire consulenza ai propri associati attraverso la presenza di consulenti esperti che potranno dirimere i dubbi e rispondere alle domande degli iscritti che saranno presenti all’evento.

L’Ente è molto attento non solo agli aspetti previdenziali, per i quali gestisce riserve patrimoniali cumulate di oltre 12 miliardi di euro che dovranno garantire adeguate prestazioni pensionistiche ai dottori commercialisti pensionati da qui ai prossimi 50 anni, ma è altresì attento al welfare. Negli ultimi anni la Cassa ha ampliato gli interventi di welfare non solo potenziando le misure già esistenti ma introducendo nuove misure, sempre più vicine alle esigenze degli associati. con una particolare attenzione ai momenti di vita più fragili e complessi che gli iscritti e le iscritte alla Cassa si potrebbero trovare ad affrontare; inoltre guarda con molta attenzione ai più giovani e alle loro esigenze, protagonisti di una società che cambia velocemente anche nella quotidianità e nella gestione del proprio percorso di carriera. In questo senso ci sono due nuove iniziative attive: il contributo in conto interessi a sostegno della capacità economica delle famiglie e il contributo per la formazione professionale, che da quest’anno riguarderà sia le spese sostenute nel 2024 sia quelle nel corso del 2025 per poter programmare in anticipo le attività per l’aggiornamento commercialisti professionale.

Si invitano tutti gli iscritti e le iscritte a partecipare all’evento anche in considerazione della prestigiosa presenza del Presidente CDC Ferdinando Boccia e della Consigliera Nazionale CDC Maria Caputo oltre alla presenza di un team di consulenti della CDC a disposizione degli iscritti e delle iscritte.

